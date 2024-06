"No la lastimes cab...": Pepe Aguilar advierte al novio de Ángela Aguilar, Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se confirmara la relación de la famosa y polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, con el reconocido cantante del mismo género, Christian Nodal, a través de las redes sociales se ha filtrado un video en el que se puede ver al cantante y padre de la joven, Pepe Aguilar, mientras que lanza una contundente advertencia al novio de su hija, pidiendo que "no la lastimes".

Los jóvenes intérpretes de Dime Cómo Quieres acaban de confirmar que oficialmente se encuentran en una relación sentimental, por lo que en redes sociales no han parado de destrozarlos, compartiendo memes en su contra, o recordando momentos en los que Ángela le escribía amorosos mensajes a Cazzu en redes sociales felicitándola por su amor con Nodal, causando toda una revolución entre teorías, acusaciones e insultos.

Pero, en medio de todo lo negativo y la funa colectiva, el reconocido conductor, Pedro Prieto, acaba de sacar el fragmento de una entrevista con el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, en la cual tocan el tema de las relaciones de sus hijos, señalando que pese a lo que se dice en realidad no es un suegro celoso, afirmando que pensó que lo sería por su propio pasado, pero que no lo es, que a él no le importa que hagan y con quién, que le da flojera estar en medio de los novios y novias, pues entiende que deben hacer su vida.

Pepe con Ángela y Christian en los Premios Juventud 2019. Internet

Y aunque se dice ser muy respetuoso de las decisiones de Ángela, Leonardo y sus otros hijos, la realidad es que lo único que no les va a permitir a sus parejas es estar con sus hijos si los lastiman físicamente, recalcando que ahí no le importaría si le piden que no se meta, pues sí intervendría, tras lo que les mandó mensajes a las futuras parejas de sus hija: "Yo no sé que les digan mis hijas, y es su problema, pero cero violencia, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia, aunque ella o él no se quieran defender".

En ese momento la intérprete de En Realidad y Nodal no eran pareja, pero ahora que lo son, Prieto quiso compartir el video y que lo vea el creador de Adiós Amor para que vea lo que le espera, cerrando el video con el claro mensaje que Pepe usará todo su poder para castigar a la pareja que dañe a sus retoños: "Y no te estoy amenazando. Pero sí les digo 'saben quién soy', saben a que representa. Entonces es, sabes quién soy, no la riegues, no lastimes, y nomás se lo he dicho a una persona y ya no volvió".

Fuente: Tribuna del Yaqui