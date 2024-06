"Nos entendemos": Serrath niega infidelidad y hunde a Ferka; dice por qué Jorge Losa la dejó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz e influencer, Isis Serrath, acaba de brindar una entrevista para TV Notas en la que aclara todo el drama amoroso en el que se ha visto involucrada, negando la infidelidad de la que se le acusa al lado del reconocido galán de melodramas y deportista, Jorge Losa, afirmando que ellos son los buenos, hundiendo contundentemente a la actriz, Ferka, al exponerla y revelar por qué la dejó el originario de España.

Desde hace semanas que Serrath se encuentra siendo señalada por la propia María Fernanda Quiroz, como la culpable de su separación con Losa, por lo que ahora es ella la que ha decido romper el silencio, afirmando que la verdad del 'truene' entre ellos fue que la exparticipante de Inseparables quería controlar a Losa, pero este no se dejó y se negó a obedecer su exigencia: "Lo que sucedió es que ella no quería que Jorge me hablara y él le dijo tajante: 'A mí Serrath me cae muy bien y no le voy a dejar de hablar'. Eso fue lo que le dolió. Pero ella puede pensar mil cosas".

En cuanto a los mensajes que la exintegrante de La Isla exhibió y el regalo en el que lo llamó su "acuariano" y firmó diciendo "tu Isis", esta aseguró que todo lo sacó de contexto, que es muy cariñosa y siempre suele firmar así las cosas y no le ve lo malo, porque supuestamente lo hace sin otras intenciones: "Mis amigos me dicen: 'Mi Serrath. Mi Isis'. Soy cariñosa y cuando le mando una carta a mi papá, le digo así: 'Tu Isis. Tu Serrath'. Siempre firmo así. A veces, los celos inundan la mente de la gente".

De la misma forma, Serrath aseguró que ella sabe que Jorge y Ferka ya no andaban en abril, asegurando que cuando salió de La Casa de los Famosos habló con Losa y este le confesó que ya no había romance. Afirma que Ferka nunca fue su amiga pero Jorge sí, por lo que siempre tuvo contacto directo con él únicamente, siendo contundente al declarar que ella no desea verse envuelta en escándalos, pues no los necesita, contrario a la actriz, que sí los necesitaría para estar vigente, según Serrath.

Sobre todas las entrevistas que ha dado en el que cuenta como es que supuestamente se dieron las cosas, declaró que lo único que le interesa es que se habla mal del exparticipante de Guerreros 2020 cuando no se puede defender por estar dentro de un reality: "Qué feo es que tenga que hablar mal de su expareja. Si hubo amor, no se debería después hablar negativamente. En este caso, no solo me ataca a mí, también a Jorge. Entre nosotros solo hay una amistad bonita y yo me aviento el hate".

Jorge y yo somos acuarianos y nos entendemos mucho. Ambos nos hemos dado muchos consejos. Si yo tuviera una relación con él o con alguien, no tendría por qué esconderme. Soy soltera. No tendría bronca en decirlo", expresó.

Finalmente, al hablar que quiso decir con la frase "no te quería lastimar", aseguró que habla de que no quería entrar en conflictos y se mantiene firme que jamás le habló al exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy de amor, señalando que sí lo quiere, pero como amigos, que se entienden por ambos ser del signo Acuario y se aconsejan mucho, negando rotundamente ser una roba maridos y recalcó que todo ha sido de forma inocente.

No me ha afectado. Mis amistades saben quién soy. No soy la tercera en discordia. Ninguna robamaridos. Al contrario, soy una mujer de verdad que se sabe defender. Por eso llevo años soltera y no voy a dejar a cualquiera entrar a mi vida. Si existen fotos, pruebas de todo lo que dicen, que las muestren. Es difamación", concluyó.

