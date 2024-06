Pablo Lyle se hunde en prisión: El actor se queda sin abogados y enfrenta demanda solo

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Los últimos años para Pablo Lyle no han sido nada sencillos y es que tras acabar preso en Estados Unidos luego de una pelea de tránsito, el hombre que resultó herido murió y él fue declarado culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Recientemente las autoridades de Miami, Florida, determinaron que el exgalán de Televisa debía cumplir una condena de 5 de años de prisión y 8 más en libertad condicional, mientras que a la par se confirmó su separación de Ana Araujo.

Aunque parecía haber una luz al final del túnel, recientemente se filtró otro fuerte acontecimiento que está enfrentando Pablo: Resulta que el actor se quedó sin abogados y además recibió una nueva demanda mientras se encuentra sin defensa. Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando se informó que la familia del cubano fallecido interpuso una demanda en la corte civil en contra de Lyle, pues buscan una indemnización.

De acuerdo con la emisión de espectáculos, los allegados a Juan Ricardo solicitaron en marzo del 2023 una indemnización por gastos funerarios, atención psicológica y el desempleo de Mercedes Arce, quien era pareja de Hernández. No obstante, la emisión televisiva reveló que, durante la audiencia de actualización del caso que se realizaron ayer lunes, la defensa legal de Pablo no se hizo presente, lo que provoca un retraso en el avance del caso.

Ventaneando precisó que el juez Peter López indicó a la parte acusatoria solicitar otra audiencia y establecer de nueva cuenta su petición en contra de Pablo, dado que no tenía información de los abogados del artista. Mientras que durante la mañana de este martes en el programa Hoy informaron que Lyle se quedó sin abogados. "Pablo no estuvo presente (en la audiencia del lunes), pues trasciende que su defensa desistió por diferencias irreconciliables, por lo que el juez solicitó otra fecha de corte, y si aún no tiene equipo jurista, le será asignado un abogado de oficio", compartieron.

Como se recordará, la defensa de buscaba una reducción de su sentencia y de no conseguirla, el mexicano saldrá de la cárcel hasta septiembre de 2027. Al respecto de la reducción de su castigo legal, se dice que además de su buen comportamiento, mucho depende de la argucia de sus abogados y cualquier nuevo recurso legal que su defensa pueda presentar para lograr este objetivo, que por ahora se ve muy lejano para el histrión.

