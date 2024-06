A punto de morir: Exactriz de Televisa confirma cáncer y admite que casi pierde la memoria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien ha trabajado en diversos melodramas de Televisa y hasta TV Azteca, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa ya que en una reciente entrevista confesó los terribles problemas de salud que enfrenta. Se trata de Dulce, la cantante, quien recientemente preocupó a sus seguidores debido a que estuvo hospitalizada de emergencia y además tuvo que ser intervenida en el quirófano por una grave situación.

La intérprete de temas como Déjame volver contigo no solo ha construido una sólida carrera en la música, sino también en la televisión. En la empresa de San Ángel realizó telenovelas como Más allá del puente, Soñadoras, Mujeres engañadas, Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas como tú, mientras que en la televisora del Ajusco actuó en el melodrama Quiéreme en el 2010.

Este martes 11 de junio, la originaria del estado de Tamaulipas dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas donde se sinceró y habló sobre sus recientes problemas médicos. Una de las cosas que confesó la intérprete fue que el mal que la llevó al quirófano fue cáncer, el cual por fortuna se encontraba encapsulado en uno de sus riñones y pudo ser extirpado sin mayor preocupación.

Aunque Dulce había asegurado semanas atrás que tuvo miedo de fallecer y por ello alistó su testamento, para no dejar problemas a su familia, en su reciente plática con la revista detalló que jamás tuvo miedo. También señaló que se siente totalmente recuperada: "Sigo en recuperación. Ya no tengo ningún malestar. Quedé encantada de la vida. Con 52 kilos. La ropa me queda de maravilla. Volví a tener cintura".

Además, la cantante tamaulipeca compartió que estuvo en riesgo de padecer cáncer en el riñón pero se salvó gracias a que se lo extirparon: "Ese tumor me hacía ver gorda porque pesaba dos kilos y medio. Fue como si me sacaran un hijo. Era grande y maligno. Bendito Dios estaba encapsulado. Por eso no generó infección en mi cuerpo ¡Era cáncer! Pero estaba 'encerrado'".

Y pese al terrible diagnóstico, Dulce resaltó que ahora está completamente recuperada ya que siempre ha sido una persona sana: "No tuve quimioterapias. No tomo medicina. Ya no me duele nada. Tengo gran salud. Me he recuperado porque no tomo, no fumo, no parrandeo". Finalmente, la intérprete de temas como Tu muñeca compartió que antes de entrar a cirugía y tratarse, tuvo otros problemas de salud como pérdida de memoria.

Antes de enterarme tuve pérdida de memoria. De pronto tomaba mi celular y no recordaba el nombre de a quién iba a llamar. Veía la lista de contactos y no recordaba a las personas. Tuve miedo".

Fuente: Tribuna