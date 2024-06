Revelan que Ángela Aguilar está obsesionada con Christian Nodal y muestran pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales tras confirmar su noviazgo con Christian Nodal. La joven cantante declaró a la revista ¡Hola! que su romance con Nodal no es nuevo, sino la continuación de una historia que habían pausado para poder crecer y extrañarse. "Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", expresó la cantante.

El anuncio sorprendió a muchos usuarios de redes sociales pese a que ya existían rumores al respecto, por lo que los fans de ambos artistas tienen opiniones divididas. Algunos consideran que la pareja comenzó su relación demasiado pronto, mientras que otros explotaron en críticas hacia Nodal por repetir un patrón de comportamiento similar al de sus relaciones anteriores, incluyendo su reciente noviazgo con la cantante argentina Cazzu.

Lo cierto es que, Christian Nodal, conocido por su canción De los besos que te di, ha tenido varios romances a lo largo de sus 25 años. Su historial amoroso incluye:

Luisa Fernanda Macías: Se cree que tuvieron un romance durante su adolescencia.

Estibaliz Badiola: Su relación fue breve.

María Fernanda Guzmán: Nodal terminó este romance cuando conoció a Belinda.

Belinda: Comenzaron su relación en 2021 e incluso se iban a casar.

Cazzu: Inició su relación con la argentina cuatro meses después de terminar con Belinda, y juntos tienen una hija llamada Inti.

Pero bueno, una de las razones por las que la noticia causó tanta polémica es por la interacción que Aguilar tuvo con las exnovias de Nodal, a excepción de Beli. En varias ocasiones, Ángela mostró su supuesto apoyo y admiración hacia ellas en redes sociales, lo que ha llevado a algunos internautas a acusarla de tener una obsesión con las parejas del famoso.

Por ejemplo, en un video de Cazzu en donde sale ella y Nodal, el cual fue publicado en TikTok, Ángela comentó "Fan de su relación". Además, en una foto de María Fernanda, Ángela escribió "La más bonita" acompañado de un emoji de corazón azul. También hizo un comentario burlón sobre la boda de Nodal y Belinda en una entrevista para el programa ‘Hoy’, en esa ocasión dijo lo siguiente: “No me han invitado, pero estoy segura de que sí. Le podemos decir a Claudia que le preste el vestido a la Belinda”.

Debido a todo esto, algunos usuarios la criticaron duramente, con comentarios como: "No más con la Beli no pegó su falsa amistad", "Pues amigas amigas no eran!! solo conocidas del medio musical, pero se mam* por qué le comentaba", "Parece una obsesión", "Es como la Hailey Bieber", "Andaba cazándolo".

