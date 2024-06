Shock en TV Azteca: Supuesto novio de Daniel Bisogno habla por primera vez: "A mí me encanta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso conductor Daniel Bisogno acaparó la atención de toda la prensa y de miles de internautas en las redes sociales, debido a que la semana pasada se difundió un video donde se puede ver al también actor llegando a un evento público acompañado por un misterioso joven. A raíz de esta situación comenzó a correrse el rumor de que podrían ser pareja y ahora ambos ya rompieron el silencio.

Como se sabe, el presentador del programa Ventaneando siempre se ha negado a confirmar o desmentir públicamente los rumores sobre que sería gay o bisexual, afirmando que todo amor es válido y que ninguna persona tendría que dar explicaciones sobre su vida amorosa. Es bajo ese contexto que en una reciente entrevista con TVNotas, Daniel se negó a revelar si había algo más que una amistad con el joven que lo estaba estaba acompañando, quien se identificó como Charly Moreno.

La vida irá diciendo", dijo 'El Muñeco' ante la pregunta sobre qué eran.

Aunque Bisogno fue mucho más hermético con la prensa y se negó a compartir detalles, Charly sí accedió a hablar un poco más con la revista y en primer lugar habló de su profesión: "Me dedico a hacer eventos y ahorita salgo de imagen de marcas en redes sociales". Posteriormente, el joven mencionó cómo es que conoce al exitoso conductor de TV Azteca: "Conozco a Daniel por amigos en común desde hace como 6 años".

Charly Moreno habló de su amistad con Daniel

Charly, quien apenas tiene 27 años, presuntamente le dijo a TVNotas que él sí acepta la posibilidad de formalizar con Bisogno y también contó qué es lo que más le gusta de él: "(Me gusta) Todo lo que tiene para contarme de la farándula y la industria, que a mí me encanta. A mí me gustaría hacer algo en la actuación". Finalmente, Moreno también afirmó que él estuvo al lado del conductor durante sus recientes problemas de salud.

Cuando estuvo en el hospital, ahí estuve al pendiente con sus hermanos. Afortunadamente ya está mejor", mencionó a la revista antes mencionada.

Cabe resaltar que Daniel Bisogno ya está siendo muy criticado por aparecer públicamente con este joven, quien aparentemente podría ser su novio, y es que se especula que hasta ya convive con la familia del famoso. Una de las cosas que más llamó la atención fue que el día del evento, Charly se plantó junto a Daniel cuando la prensa le pidió que posara para unas fotos.

Revelan identidad del nuevo novio de Daniel Bisogno/ Crédito: TVNotas

Fuente: Tribuna