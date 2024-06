Viuda de Benito Castro hundiría a Mario Bezares en caso de Paco Stanley con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Deborah Castro, la viuda del reconocido actor y músico, Benito Castro, recientemente brindó una entrevista en la que habló sobre el terrible asesinato del difunto y famoso presentador de la TV, Paco Stanley, en la cual no tuvo reparos al dar una fuerte noticia que podría volver a hundir a Mario Bezares, el colega de Stanley que fue acusado como implicado en el caso de la muerte de este.

Hace unas semanas que en Prime Video se estrenó la serie de ¿Quién Lo Mató?, en la que narran el lamentable asesinato del padre de Paul Stanley, contando todas las historias de los personajes involucrados, como Bezares y Paola Durante, que estuvieron más de un año en prisión acusados de estar implicados en este terrible suceso. De igual forma, también narran historias que nunca antes se contaron, como el motivo del por qué Castro dejó de trabajar con Stanley.

Ante este hecho, Deborah, que es la viuda del reconocido presentador, brindó una entrevista para TV Notas, en la que no criticó a la serie, sino que afirmó que le había parecido muy buena, que las actuaciones la dejaron impresionada por la precisión de todo, incluso dijo que vio muchas cosas verdaderas que no se sabían, y otras no tanto: "Tengo un gran respeto por las actuaciones. Yo veía al actor que interpreta a mi esposo y decía: 'No mam...'. Es que es Benito'. Me movió cosas el verlo".

Actor que hace a Benito en la serie. TV Notas

En base a ello, quiso dejar muy en claro que no hubo ninguna sobredosis de su esposo, pero confirmó lo del interrogatorio que le hicieron, destacando que en realidad le cuestionaron su tuvo un amorío con el presentador de Pácatelas, lo que lo indignó, pues no podía creer que pensaran eso, agregando que a su esposo no le agradó la actitud de Bezares: "Lo que a Benito no le gustó de Mario fue la inconsistencia. Jamás negó que se metían, pero venir a querer poner tu cara de ‘soy la madre Teresa’ cuando, además, ya te hicieron un antidoping y saliste positivo".

De igual forma, señaló que un detalle muy importante que sobresale en su memoria y que podría ser catalogado de sospechoso, es que Jorge Gil, sí escuchó una conversación de Mario y afirmó que no fue para Brenda Bezares, la entonces y aún esposa de Mario, que a lo largo de los años ha defendido constantemente a su marido de todas las acusaciones en su contra, asegurando que es inocente de todo.

Escuchó en la camioneta que Mario dijo que iban a un charcazo. Yo no estuve ahí, pero se hizo toda una investigación de que Mario dijo: 'Es que yo le hablé a Brenda'. Pero luego tenían todos los registros que determinaron que no le había llamado a ella. Esas fueron las investigaciones de la Procuraduría", aseguró.

Benito con Paco. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui