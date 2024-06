Además de Christian Nodal: ¿Quiénes han sido los polémicos novios de Ángela Aguilar?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de semanas de especulaciones, recientemente se confirmó en exclusiva a HOLA! América la relación entre los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal, situación que ha causado controversia en redes sociales debido a que esta confirmación de noviazgo estaría sucediendo al poco tiempo de que Nodal anunciara su separación de Julieta (Cazzu), con quien comparte una bebé de apenas unos meses.

Las críticas no han sido impedimento para demostrar su amor, pues aseguran que esto no es algo nuevo, sino que es la continuación de una historia. Sin embargo, esta no es la primera vez que a la menor de la Dinastía Aguilar se le relaciona con celebridades, pues anteriormente ya se le había visto con otras parejas. A continuación TRIBUNA te presenta a los que serían los exnovios de Ángela Aguilar:

Josh Ball

Entre los nombres que se han asociado con la cantante, destaca el deportista Josh Ball, un reconocido jugador de futbol americano profesional que juega para los Dallas Cowboys de la NFL. Este sería el más reciente de sus 'novios' pues el rumor de su posible relación comenzó a finales del 2023 y se dice que se conocieron por amigos en común. También se rumoró que pasaron el día de San Valentín juntos y que llevaban casi seis meses de noviazgo. Se desconocen los detalles de su ruptura.

¿Quiénes han sido los novios de Ángela Aguilar? Crédito: Internet

Gussy Lau

Otro de los más mencionados es René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau con quién se le asoció en el año 2022 debido a imágenes filtradas en redes sociales que provenían de un video en donde se revelaba la relación que había entre los artistas. Su romance con el compositor inició cuando ella tenía 18 años y él 33, lo que causó controversia ante los fanáticos. Ante esto, Ángela emitió un comunicado a través de una transmisión en vivo donde dijo que no permitía que su vida privada estuviera en boca de todos y que no estaba dispuesta a que su noviazgo fuera público, causa aparente por la que terminó con el compositor.

Rubén Berumen

Por otra parte, también se le relacionó con Rubén Berumen, cantante que estuvo presente durante el video promocional de la canción Corazoncito Tirano. Y fue la intérprete de Mis Amigas Las Flores quién mostró una foto en redes sociales en donde lo apodo como su “galán", sin embargo, ningún de los dos se pronunció al respecto en aquel entonces.

¿Quiénes han sido los novios de Ángela Aguilar? Crédito: Internet

Fuente: Tribuna