Aleida Núñez saca las garras por Angela Aguilar; pide que la dejen en paz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo tema de discusión, y ahora Aleida Núñez ha salido en defensa de la pareja. Pidió que no se juzgue su relación, ya que solo ellos conocen los detalles de su situación.

La cantante y actriz afirma que nadie está en posición de emitir críticas a los demás, pues solo quienes viven la situación pueden entender en su totalidad los hechos y los motivos que los llevaron a esa circunstancia. “Creo que nadie puede decir lo que pasó y me alegra que estén defendiendo su amor, a pesar de todos los comentarios a los que han sido sometidos”, comentó Núñez, añadió que es lamentable que ambos, al ser personas muy talentosas, estén bajo tal escrutinio público.

Núñez señaló que, aunque no ha tenido la oportunidad de conocer a la hija de Pepe Aguilar personalmente, reconoce su talento y cree que la gente debería ser más cautelosa en sus comentarios.

La actriz pidió que se eviten comentarios sobre la pareja. “Sé que han circulado mensajes y comentarios sobre la relación, pero no estoy bien informada. Aun así, creo que esas situaciones pertenecen a quienes las viven”, dijo Núñez, quien compartió una experiencia personal similar en la que una amiga intentó besar a su pareja, y él fue quien le contó lo sucedido. “La confianza es importante; en esa ocasión él me explicó lo que pasó, y yo me alejé de esa persona”, añadió.

Núñez subrayó la importancia de entender el estado de las relaciones previas y mencionó que algunas ya están muertas y no tienen remedio. “Cada quien guarda luto a su relación como desea; hay gente que al otro día ya está bien, pero probablemente porque esa relación ya no estaba bien desde hace mucho”, concluyó.

A raíz de que Ángela Aguilar confirmó su noviazgo con Nodal se ganó el odio de varios fans, quienes no la bajan de hipócrita. Incluso la han llegado a comparar con Karla Panini. La furia no ha hecho otra cosa que seguir encendiéndose, aún más después de que anoche se filtrara un video de ambos besándose sobre el escenario. Sin importar que apenas han pasado escasas dos semanas de Nodal abandonó a Cazzu con Intí, una bebecita de ocho meses. Ambos han presumido su romance sin mirar a quien lastiman o quien los critica.

Fuente: Tribuna Sonora