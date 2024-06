Gussy Lau reacciona a noviazgo de Ángela Aguilar: "Se siente re gacho"

Ciudad de México.- Las indirectas en redes sociales abundan ahora que se dio a conocer el inicio de una relación amorosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Tras pocas horas de que se confirmara lo que ya todos sospechábamos después de que circularan fotografías de los dos cantantes juntos, Belinda fue una de las primeras en lanzar un comentario hacia la nueva pareja: "Todo cae por su propio peso", aunque minutos después se arrepintió y terminó por borrar la historia. Ahora es Gussy Lau, exnovio de la cantante de Ahí donde me ven, quien publicó un par de mensajes que quedan como anillo al dedo a la situación que tanto revuelo ha causado en redes sociales.

Dos canciones habrían sido suficientes para dar a conocer su postura con respecto al amorío de su ex con el sonorense. Si bien es cierto que los sencillos que publicó podrían perseguir el único objetivo de promocionarlos, no se descarta la posibilidad de que detrás de esta interacción en Internet se esconda una indirecta a la hija de Pepe Aguilar. Las especulaciones se refuerzan porque retratan a la perfección lo que está sucediendo con la artista de 20 años y su nueva situación sentimental.

Gussy Lau publicó una canción en sus historias en Instagram

Gussy Lau colgó su éxito Nada que ver 2.0. La letra se refiere a la traición de alguien a quien el intérprete consideraba su amigo y que al final terminó robándole a la novia. Además, da a entender que aunque ella le asegurara que con Nodal "nada que ver", al final él tuvo "un ching* que ver". También revela que la decisión de terminar la relación la habría tomado la parte femenina bajo la excusa de que necesitaba un tiempo a solas, lo cual le costó sesiones de terapia a él para poder superar la ruptura.

"Ayer te vi, con él somos amigos. Con él no pasa nada, Con él no te preocupes. Y mira, que no estaba tan errado. Ya ves, te fuiste con él (...) El nada que ver tiene mucho que ver (...) Se siente bien gacho".