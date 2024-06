Hunde a Televisa: Exgalán de novelas lanza dura critica a la empresa por esta fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso exgalán de novelas y modelo mexicano, José Luis Reséndez, acaba de emplear sus redes sociales para recordar su tiempo en la actuación, y aprovechó este momento para hundir a Televisa, y no se tentó el corazón, pues mandó una contundente critica a los nuevos proyectos melodramáticos de la empresa que le dio la fama y lo vio crecer por años, dando una fuerte razón que para muchos es una verdad y otros una mentira.

Como se sabe, Reséndez debutó en la empresa San Ángel en el melodrama juvenil, Amigas y Rivales, tras lo que formó parte de éxitos como La Madrastra, Destilando Amor, siendo Camaleones su última aparición en dicha televisora, pues en el 2011 se posicionó en Telemundo con la novela Los Herederos del Monte, teniendo aparición especial en El Señor de los Cielos y una participación destacada en Señora Acero hasta el 2015.

Pero, desde hace casi 10 años que Reséndez se retiró de las televisoras y ha vivido una vida normal con su familia, saliendo adelante con promociones y vendiendo suplementos alimenticios, sin embargo, en los últimos meses ha tenido una fuerte presencia en X, anteriormente conocido como Twitter, en el que ha salido a destrozar a las empresa televisivas, especialmente a San Ángel y Telemundo, afirmando que había muchos abusos de poder.

José Luis Reséndez. Internet

Y ahora, una vez más no tuvo reparos en lanzarse contra la empresa de Emilio Azcárraga, debido a que a través de la mencionada red social, pues al recordar su participación en el melodrama La Madrastra, este dejó un comentario en el que asegura que ahora las novelas no son de calidad ni dignos de éxito: "Aquí un pequeño recuerdo de Estrella y Greco, entrañables personajes de la telenovela La Madrastra protagonizada por la gran actriz Victoria Ruffo. Cuando Televisa producía verdaderos éxitos".

Pero eso no fue todo, pues cuando un internauta declaró que ahora solo era fábrica de refritos, haciendo referencia a que recreaba novelas viejas, este estuvo de acuerdo. Por otro lado, hubo quienes se mostraron de acuerdo con su opinión asegurando que: "No entiendo como el señor Salvador Mejia Alejandre hizo tan buena novela y ahora está produciendo la peor que he visto en años". Mientras que otros defendieron a la empresa y lo tacharon de amargado: "Ya jot..., deja de las estrellas que si triunfaron, tú eres un pin... enfermo fracasado".

Fuente: Tribuna del Yaqui