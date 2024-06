'Intensamente 2': Una secuela que captura la magia y la humanidad de su predecesora

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El clásico instantáneo de Pixar de 2015, Inside Out, (Intensamente) ofreció a los niños una introducción accesible y entretenida a la complejidad de sus mentes, pero no se frenó ahí, pues también estuvo enmarcada como una aventura emocionante y conmovedora para los adultos. Ahora, casi una década después, la esperada secuela llega con un equipo creativo mayormente nuevo, planteando la pregunta: ¿Podrá esta continuación mantener la magia y la humanidad de la original? La respuesta es un gran sí. Al abordar el tumultuoso campo emocional de la adolescencia, Intensamente 2 no solo iguala, sino que en algunos aspectos supera a su predecesora.

Dirigida por el veterano de Pixar, Kelsey Mann, y con un guion de Meg LeFauve y Dave Holstein, la cinta lleva a los espectadores a un viaje a través del subconsciente de Riley, ahora de 13 años, en medio de su turbulenta adolescencia. Además, la gran noticia es que el público no tendrá que esperar más para verla, pues la película se estrenará mañana 13 de junio en México, con un reparto de voces estelar que incluye a Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Diane Lane y Kyle MacLachlan.

El guion de Inside Out 2, su nombre original, sigue la lógica sólida de que las emociones relativamente simples de la infancia de Riley ahora compiten por espacio con una gama de nuevos sentimientos cambiantes. Este enfoque equilibra hábilmente la psicología básica con conceptos abstractos, ofreciendo de este modo una comedia observacional inspirada que resulta en una historia de madurez completamente cautivadora.

Ahora bien, la trama se centra en Riley, quien ha pasado sus años de preadolescencia como una niña amable y bien adaptada. Sin embargo, su mundo se ve sacudido cuando la "Alarma de pubertad" suena, señalando de este modo el inicio de cambios emocionales significativos. La consola de emociones en su mente se actualiza para gestionar la montaña rusa hormonal de la adolescencia, y nuevas emociones como Ansiedad (con la voz de Maya Hawke), Envidia (Ayo Edebiri), Vergüenza (Paul Walter Hauser) y Desgano (Adèle Exarchopoulos) se unen al equipo.

Ahora bien, la introducción de Ansiedad como una figura nerviosa y enérgica es particularmente destacable, pues este nuevo personaje, diseñado con un toque de comedia, captura a la perfección la experiencia adolescente de sentirse abrumado y fuera de control.

'Intensamente 2', la nueva entrega de Pixar. Foto: Pixar

Pero la trama continúa pues mientras Riley se prepara para un importante campamento de hockey que determinará su lugar en el equipo escolar, Ansiedad toma el control, provocando conflictos internos y externos. La película destaca cómo Riley comienza a sacrificar valores intrínsecos como la lealtad por la competitividad, alejándose de sus amigas en un intento de encajar con el grupo de jugadoras más populares.

Pero el verdadero conflicto surge cuando Ansiedad exilia a Alegría y a las demás emociones infantiles a La Bóveda, un almacén subterráneo para emociones reprimidas. Es aquí donde la película ofrece algunos de sus momentos más conmovedores y divertidos, con Joy y sus compañeros enfrentando un sinfín de contratiempos mientras intentan detener la ansiedad fuera de control.

Inside Out 2 está llena de humor inteligente y situaciones que visualizan procesos de pensamiento complejos. Desde el flujo de conciencia hasta el sarcasmo literal, la cinta extrae comedia de elementos cotidianos de la psicología. Además, la aparición recurrente de Nostalgia (June Squibb) aporta un toque encantador, y el juego amoroso de Disgusto con un héroe de videojuegos añade un matiz divertido a la trama.

Fuente: Tribuna