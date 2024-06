Kevin Spacey se quiebra en entrevista al confesar que está perdiendo su casa en Baltimore

Los Ángeles, California. - El famoso actor estadounidense Kevin Spacey, conocido por su papel en House of Cards, rompió a llorar durante una entrevista en el programa de Youtube Piers Morgan Uncensored al confesar que está perdiendo su casa en Baltimore debido a las deudas acumuladas. A sus 64 años, Spacey enfrenta graves problemas financieros derivados de sus múltiples problemas legales.

En la entrevista, el actor habló sobre sus problemas legales en curso. Para quien no lo sepa, el año pasado, fue absuelto de varios delitos sexuales presuntamente cometidos contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, tras un juicio en Londres. Además, en octubre de 2022, ganó una demanda civil en los Estados Unidos por una acusación de insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Este año se estrenó el documental Spacey Unmasked (Spacey desenmascarado), que recoge testimonios de hombres sobre eventos que supuestamente ocurrieron entre 1976 y 2013, relacionados con comportamientos sexuales no deseados por parte del famoso, acusaciones que Spacey ha negado rotundamente.

Ahora bien, en un fragmento de la entrevista, el periodista Piers Morgan preguntó a Spacey sobre su lugar de residencia actual. Visiblemente emocionado, el actor respondió: "Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado".

Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí”, explicó Spacey, quien considera ese lugar su hogar desde 2012 y ha vivido en esa propiedad desde 2016.