¿Le despidieron? Actriz de Televisa habla de la salida de Mariana Echeverría de 'MCDR'

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Jessica Segura, recientemente brindó una entrevista para varios medios de comunicación par aclarar un poco del tema de la polémica salida de la reconocida presentadora y también actriz, Mariana Echeverría, de Me Caigo de Risa, después de que se confirmara su pleito con el conductor del mencionado programa, Faisy, ¿acaso sí la despidieron?

Como se sabe, hace una semana que el reconocido presentador de Faisy Nights confirmó que efectivamente, su relación de amistad con Mariana había concluido tras más de 10 años siendo como una familia, señalando que aunque siempre han tenido uno que otro desencuentro por bromas pesadas por parte de ambos, en el último año las cosas se salieron de control y decidieron alejarse, pues incluso se le llegó a culpar de que ella perdiera a un bebé.

Ante este hecho, dejó en claro que aunque no son amigos, su relación es cordial, y en la cuenta de Instagram del programa antes mencionado, mostró que Echeverría sí formaría parte de esta décima temporada con una foto de todo el elenco, sin embargo, hace un par de días todo cambio, y se dijo que el conductor habría hablado con los altos manos para hacer que la sacaran de esta emisión. Aunque Faisy lo niega, la prensa de Televisa y otros medios, le cuestionaron a Jessica si era verdad o falso lo dicho.

Con la seriedad que requiere el tema, la actriz de Una Familia De Diez, declaró que sí estaban pasando por un mal momento la amistad de Faisy y Mariana, pero que ella no podía decir nada con certeza de lo que pasó, puesto a que no es amiga de su colega más allá de los foros: "A diferencia de Mariazel y de Michelle Rodríguez pues no soy muy amiga de Mariana, somos compañeras de trabajo pero no tengo una amistad, no puedo abundar en lo que pasó, no sé mucho de su vida la verdad

Finalmente, y pasando a temas más agradables, Jessica declaró que estaba muy emocionada por poder volver a los foros de Me Caigo de Risa, asegurando que todos los presentadores que estaban son grandes amigos desde hace años y eso hace el ambiente laboral mucho mejor y te da una gran satisfacción lo que hacen: "Lo más bonito es el ambiente que se vive hoy porque estamos literalmente festejando 10 años de formar una familia, es increíble crecer con tus amigos y ver que a todos nos va tan bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui