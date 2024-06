Llanto en Televisa: Pepillo Origel confirma que Yolanda Andrade "está peor" y "ya no habla"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, desató la preocupación del público de Televisa debido a que en una reciente entrevista confirmó los problemas de salud de Yolanda Andrade. El periodista de espectáculos compartió que se había enterado que la conductora de Montse&Joe estaba "peor" de salud y que era real que ya no puede hablar.

Diversos reporteros captaron al excolaborador de Pati Chapoy en un evento público y aquí habló un poco de lo que ha estado pasando con Yolanda, de quien es amigo: "Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, yo la vi muy bien, yo no sé que pasó, yo no estaba aquí, me dijeron que en el último programa ya no hablaba", mencionó Origel en referencia a que la semana pasada la presentadora apareció con un pizarrón para poder comunicarse.

Juan José explicó que le daba mucha pena lo que estaba pasando con su amiga, sin embargo, dijo que prefería mantenerse al margen y que decidió no buscarla: "Entonces si yo veo que ya no está hablando y que ya está así quiere decir que está peor, yo mejor para qué le hablo, vamos a esperar, pobrecita me da mucha tristeza", expresó el conductor del programa Con Permiso en Unicable.

Yolanda Andrade no puede hablar

El periodista de Televisa mencionó también todos los rumores que hay sobre que Yolanda podría haber sido víctima de un trabajo de brujería y que por ello no podría curarse, sin embargo, él descartó esta posibilidad: "Dicen que es brujería, yo no creo en eso, yo no creo que exista la brujería pero si ellos dicen... que poderosa la bruja, yo quiero saber quien es la bruja porque yo también le quiero hacer algo a alguien", dijo desatando las risas.

Tras manifestar que él no cree que la brujería exista, Pepillo Origel cerró el tema de Andrade señalando que de ninguna manera personajes como Verónica Castro o Laura Zapata pedirían algún 'trabajito' de estos para afectar a la conductora sinaloense, con la que han tenido problemas: "No pienso ni que la Vero ni que Laura sean capaces de eso, yo quiero pensar que a todo mundo nos pasa algo, nos enfermamos, a poco toda la gente que está enferma le hicieron brujería, nombre mira como estaría yo ahorita".

