Lupillo Rivera muestra su apoyo a Chiquis Rivera tras pérdida de su bebé

Ciudad de México. - Lupillo Rivera, conocido como el 'Toro del Corrido', aprovechó su reencuentro con los medios de comunicación para expresar su apoyo a su sobrina Chiquis Rivera, quien recientemente sufrió un aborto espontáneo. Durante una entrevista con el programa matutino Sale el Sol, el cantante habló sobre la difícil situación que atraviesa la hija mayor de su hermana Jenni Rivera.

Simplemente son cosas que suceden, que no hay explicación, ¿por qué? La ciencia puede explicarlo y todo el mundo puede dar una explicación, pero creo que Dios tiene mucho que ver”, comentó Lupillo, mostrando su comprensión y consuelo ante la tragedia familiar.

Chiquis Rivera habló sobre su aborto espontáneo. Foto: Internet

El pasado 2 de junio, Chiquis comunicó, por medio de sus redes sociales, a sus fans lo que estaba pasando: "Tenía dolores como cólicos, yo tenía 7 semanas de embarazo y me preocupé porque en la mañana estaba sangrando poquito, pero mi doctora me dijo que no me preocupara, solo que no anduviera brincando. Tenía mucho dolor, no quería cancelar".

Regresando a Rivera, eso no fue todo, pues mostró su respaldo a los otros hijos de la también conocida 'La Diva de la Banda', quienes abrieron negocios con la herencia que les dejó la cantante. “Sí, fíjate que salí de allá (La Casa de los Famosos 4) y empecé a mirar los proyectos que traen y siempre han sido morros muy inteligentes y les va a ir bien gracias a Dios”, apuntaló, confiando en el éxito de los nuevos proyectos de sus sobrinos.

Lupillo Rivera habla sobre su sobrina Chiquis y lo que pasó en su embarazo. Foto: Internet

En un giro revelador, Lupillo anunció que próximamente lanzará un libro en el que hablará de cosas personales y polémicos de su vida y carrera. “Tenemos un libro que van a ser tres o cuatro volúmenes diferentes, algo interesante donde explico todo lo que es toda la vida artística, la vida personal, la vida con todos los medios… a todos los voy a quemar, a los reporteros, de las cámaras, a todo mundo en ese libro… todo va parejo [también a la familia]”, afirmó Rivera, prometiendo una narración sin censura de su trayectoria.

Lupillo Rivera, siempre franco y directo, se prepara para compartir con su público una visión íntima y detallada de su vida, mientras sigue apoyando a su familia en momentos difíciles y celebrando sus nuevos emprendimientos.

