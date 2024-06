Muere María Renee, ganadora de 'La Isla', a los 34 años; esta fue la última FOTO que publicó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 12 de junio se compartió una lamentable noticia para todos los fans de La Isla debido a que se anunció la muerte de la primera ganadora del reality: María Renee Núñez. La triste información fue revelada por la conductora Tania Rincón, quien tenía una cercana relación con la oriunda de Hermosillo, Sonora, ya que ambas participaron en el exitoso concurso de TV Azteca.

Tania usó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje de despedida a Renee, sin embargo, no dio detalles de su fallecimiento ni reveló cuál fue la causa, pero un detalle peculiar en su texto delataría que quizá la exdeportista y exmodelo estaba enferma: "Ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas, con tus ocurrencias, con tus bailes... Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa".

Desde muy temprana edad, María Renee demostró su amor y pasión por el deporte, por lo que practicó ciclismo, voleibol y softbol, además de que era fan del beisbol. En el 2012 recibió la oportunidad de debutar en la televisora del Ajusco concursando en La Isla, donde fue parte del equipo azul conocido como 'Los Desconocidos'. La sonorense llegó a la gran final con su compañero Julio y luego de obtener el triunfo, informó que repartiría su premio con él.

Quiero darle una cantidad, no sé cuánto, a Julio, porque nos hicimos grandes amigos. En los momentos más difíciles, nos apoyamos, y creo que si él hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo", relató en aquellos años.

Murió María Renee, ganadora de 'La Isla'

Última publicación de María Renee

Lo que sí es una realidad es que la famosa hermosillense, que tenía 34 años al momento de su partida, llevaba varias semanas ausente de las redes sociales y se desconoce cuáles son los motivos. La última publicación que compartió en su cuenta de Instagram data desde el 28 de abril, es decir, hace seis semanas. En esta red social, María Renee acumulaba más de 30 mil seguidores.

La última foto que posteó la ganadora de La Isla es una en la que aparece al lado de su novio, de nombre Diego. Ella aparece luciendo un hermoso vestido color café y con el cabello peinado con ondas, mientras que él lleva un traje sastre de color azul oscuro y camisa blanca. Ambos están muy sonrientes y Renee acompañó la publicación con emojis de enamorada y corazón, y el post ha acumulado casi 500 Likes.

Última publicación de María Renee Núñez

Fuente: Tribuna