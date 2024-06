No hubo amor: Emilio Osorio afirma en 'VLA' que relación con Karol Sevilla fue falsa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y polémico cantante, Emilio Osorio, acaba de causar un gran impacto entre sus fans, debido a que en una reciente entrevista con Venga la Alegría, este despertó la duda de que en realidad no hubo amor el tiempo que estuvo con la famosa actriz y querida cantante, Karol Sevilla, debido a que destacó que su relación pública con ella en realidad fue falsa en este aspecto.

Hace un par de días, Emilio junto a su famosa hermana, que también es cantante e histrionista, Romina Marcos, estrenó el tema musical de nombre Pa' Los Exes, por lo cual en una rueda de prensa con varios medios de comunicación, fue cuestionado con respecto a si esta canción tuvo como inspiración su tiempo al lado de la reconocida actriz de series como Soy Luna, dejando un poco sorprendido a Osorio.

Pero como es costumbre, el joven exparticipante de La Casa de los Famosos México recalcó que en realidad no era el caso y no se basó en nada con ella, pues mientras que estuvo al lado de Sevilla la realidad es que no fue de todo él mismo, sino que era puro corazón y le entregaba todo su amor: "La realidad es que no, porque la relación con Karol tuvo mucho protagonismo en otra parte, yo con Karol siempre fui una persona que daba mucho amor".

Al hablar sobre si comenzó o fue por pura publicidad, el hijo de Juan Osorio reconoció que había muchas cosas que ellos debían de mostrar ante todos por cuestión de contrato, por lo que no quiso restar muchas cosas que fueron sinceras y nacieron de ellos, pero dejó ver que otras tantas en realidad no fueron de verdad y tuvo que contenerse: "Es muy fácil tener una relación pública cuando es real sin demeritar, ni mucho menos hablar mal de ella, ni nada. Yo tengo los dos polos y tengo un polo, donde yo no podía hablar de muchas cosas, donde yo tenía, obviamente que por temas disquera o tema tal, tener cuidado".

Como ya es costumbre, a Osorio Marcos le cuestionaron sobre si su polémica madre, la vedette cubana, Niurka Marcos, ha sido culpable de varias de sus separaciones con antiguas exparejas, este declaró que han habido pequeños detalles que se podrían asociar a su madre, pero no, destacando que ahora que está con Leslie Gallardo a podido ver muchas cosas que hizo bien o mal en el pasado y ahora entiende muchas cosas.

Mi mamá tampoco es un ejemplo a veces que la gente quiera mucho, pero el punto era ese, yo desde morro, tenía catorce años, desde que empecé a tener novia, era un tema de ‘es que tu mamá’, entonces, cuando llega Leslie a mi vida, me enseña que no está mal, y que en realidad, yo tenía que centrarla a ella y a mi, por eso es más fácil", concluyó.

