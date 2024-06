Padre de Miley Cyrus exige el divorcio tras 7 meses de matrimonio; alega fraude

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido músico de country Billy Ray Cyrus, de 62 años recientemente solicitó la anulación de su matrimonio con Firerose, de 30 años, esto apenas 7 meses después de haberse casado. Según documentos obtenidos por TMZ, Cyrus alegó que su unión fue producto de un fraude y menciona diferencias irreconciliables y conducta inapropiada como razones para la disolución del matrimonio.

Billy Ray Cyrus y Firerose, cuyo nombre legal es Johanna Rose Hodges, se conocieron durante las grabaciones de la popular serie Hannah Montana, cuando Cyrus todavía estaba casado con Tish Cyrus, la madre de Miley Cyrus. Aunque su relación romántica comenzó muchos años después, la diferencia de edades y las circunstancias de su encuentro inicial siempre fueron tema de discusión.

El pasado octubre de 2023, la pareja anunció su matrimonio en una ceremonia íntima que describieron como "la celebración de amor más perfecta y etérea". Sin embargo, esta felicidad no duró mucho. En mayo, Billy Ray presentó los documentos de divorcio en un tribunal de Tennessee, señalando que había sido engañado para casarse y que, de haber conocido la verdad, no habría dado su consentimiento.

Johanna Rose Hodges y Billy Ray Cyrus / Crédito: Internet

En los documentos legales, Billy Ray Cyrus menciona que Firerose cometió un fraude, pero no da más detalles específicos. Y es que el hecho de no ser claro pone en duda las declaraciones de Cyrus y el comportamiento que lo llevó a tomar la decisión de casarse. Además, la relación se sabe, no fue bien recibida por su círculo íntimo.

Miley Cyrus, hija de Billy Ray, nunca estuvo de acuerdo con la relación debido a que Firerose tenía la misma edad que ella. Las tensiones familiares aumentaron cuando Billy Ray defendió públicamente su amor por Firerose tras su divorcio de Tish Cyrus en 2022, lo que llevó a un distanciamiento entre él y Miley. Tish Cyrus, por su parte, encontró el amor nuevamente y se casó con el actor Dominic Purcell, conocido por su papel en Prison Break.

Johanna Rose Hodges y Billy Ray Cyrus el día de su boda / Crédito: Internet

Por otro lado, para poder facilitar el proceso de separación, Billy Ray Cyrus se ofreció a pagar 5 mil dólares mensuales a Firerose para que encontrara una vivienda en Tennessee durante un periodo de 90 días o hasta que el divorcio se finalice, lo que ocurra primero. También le dio una fecha límite para abandonar la casa que compartían y le dará 500 dólares por noche durante 10 días mientras encuentra un alojamiento temporal.

Boda de Miley Cyrus acompañada de sus 2 padres / Crédito: Internet

Esta no es la primera vez que Billy Ray Cyrus se enfrenta a una crisis matrimonial. Antes de su separación definitiva en 2022, él y Tish intentaron divorciarse en 2 ocasiones, en 2010 y 2013, pero lograron reconciliarse ambas veces.

Fuente: Tribuna