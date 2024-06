¿Podría ir a la cárcel? Christian Nodal es acusado por Universal de falsificar documentos

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El reconocido cantante de regional mexicano, Christian Nodal, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán debido a la controversia legal con su disquera Universal Music. Esta disputa, que ya lleva más de tres años, escaló recientemente con nuevas acusaciones por parte de la empresa, que señalan al artista por supuestamente haber falseado documentos.

De acuerdo con la demanda presentada, el apoderado de Universal Music, José Ángel Echevarría Bringas, afirma que en 2017 la empresa contrató a Nodal para grabar algunas canciones por encargo. Estos temas, en todo momento, pertenecieron a la disquera, y Nodal únicamente se limitaría a ser el intérprete de las melodías.

Sin embargo, años después, los padres del cantante demandaron a Universal Music intentando reclamar la propiedad de las canciones. En este proceso legal, la empresa alega que se habrían falsificado documentos para probar la pertenencia de las canciones al famoso. En la demanda, recibida el 10 de junio por la Fiscalía General de la República (FGR), se lee: “En la presente carpeta de investigación existen datos de prueba razonables que sustentan la teoría del caso planteado por mi mandante (Universal Music), esto es, salvo error de apreciación de mi parte, la falsedad y/o simulación de los contratos exhibidos”.

Es necesario enfatizar que el conflicto legal no es reciente. En 2021, Christian demandó a Fonovista Records y Universal Music por supuesto incumplimiento de un contrato firmado en 2017. Según el contrato negociado por Jaime González, Nodal firmó como artista exclusivo con Fonovista-Universal. Durante los primeros años, la relación transcurrió sin mayores problemas, pero en 2021, al intentar renovar el contrato, surgieron discrepancias significativas.

Por su parte, el periodista Pablo Ramos informó que los problemas salieron a relucir durante las negociaciones de renovación del contrato, lo que llevó a JG Music, a través de sus abogados, a demandar por incumplimiento de contrato. Según un artículo de TVyNovelas, “No fue sino hasta que se vio la posible renovación de dicho contrato que salieron a relucir los problemas por algunos puntos que no se cumplieron del mismo, por lo que se sentaron a negociarlos, sin llegar a ningún acuerdo”.

Hay que señalar que Nodal no ha ocultado su molestia con su disquera, pues en abril de este año, al ser cuestionado por sus fans en redes sociales sobre el lanzamiento de nueva música, el ahora novio de Ángela Aguilar indicó que él ya tenía todo preparado pero que la disquera era la que no le echaba ganas. “No me digan que le meta nitro pa’ sacar música, que por mi parte está todo listo desde uuuuuhhh. Hay que decirle a la disquera que se ponga las pilas”, escribió en sus redes sociales.

La demanda actual de Universal Music solicita judicializar el caso, lo que implica reunir datos para intentar comprobar que Nodal intentó obtener las canciones que originalmente grabó por encargo. Este desarrollo en el conflicto añade una capa más de complejidad a la ya tensa relación entre el artista y la disquera.

