'The Boys': Prime Video anuncia el final de la serie con su última temporada; mira cual será

Estados Unidos.- Prime Video causó sorpresa y a la vez tristeza entre los fans de The Boys al anunciar que la exitosa serie concluirá con su quinta temporada. La noticia se dio justo antes del estreno de la cuarta temporada, la cual se estrenará en la plataforma de streaming este jueves 13 de junio. El anuncio oficial del final de la serie fue a través de un comunicado que el showrunner Eric Kripke, compartió en su perfil de X:

La semana de estreno de la temporada 4 es un buen momento para anunciar: ¡La temporada 5 será la temporada final!", escribió Kripke. Además, añadió un mensaje en su característico tono irreverente: “See you for our final season, motherfuckers!