Ariadne Díaz defiende a Ángela Aguilar en medio de polémica por relación con Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz Ariadne Díaz decidió defender con uñas y dientes a Ángela Aguilar, quien ha estado en medio de ataques y críticas luego de confirmar su noviazgo con Christian Nodal, esto a solo dos semanas de que el cantante revelara su truene con Cazzu.

En un encuentro con los medios de comunicación, Díaz comentó que se había acabado de enterar de la polémica de la hija menor de Pepe Aguilar. “Eso me parece tremendo, te juro por Dios, conozco la historia, me enteré en el coche viniendo para acá, tuve tiempo de chismear en Instagram, ahí fue que me enteré pues que ahora ellos tienen una relación”, expresó la famosa, visiblemente sorprendida.

Ángela Aguilar en polémica por romance con Nodal. Foto: Internet

Sin embargo, su comentario sobre esta noticia no quedó ahí, pues la protagonista de telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo y La malquerida envió un fuerte mensaje a quienes no han parado de criticar a la joven. “Más allá de cómo se hayan dado las cosas, cómo hayan sido, que si él se pasó, que si acababa de cortar, que si acababa de ser papá, que si lo que sea, inequívocamente el denominador común que siempre vemos es el ataque a las mujeres ¿no? Entonces creo que más allá de cómo hayan sido las cosas, no está padre meterte en la vida de los demás, y si te vas a meter, pues métete desde un lugar más equilibrado y justo, porque siempre es justo contra la mujer”, manifestó Díaz.

Ariadne también compartió su propia experiencia de ser juzgada en redes sociales, particularmente después de aceptar trabajar nuevamente con José Ron, su exnovio de hace 10 años. “La verdad es que al principio es como raro, y después dices ‘pues no’, o sea, la verdad es que hemos sido amigos todos estos años, hacemos un buen equipo, creo que en la ficción siempre logramos tener esta buena química, y ha sido fácil, al principio fue creo que más raro por lo que la gente de afuera decía”, explicó.

Finalmente, Díaz enfatizó que su actual pareja y padre de su hijo, Marcus Ornellas, no se siente afectado por su colaboración profesional con Ron. “No hombre, ¡qué se va a poner celoso!, ¡bueno fuera!… nunca [me ha celado], o sea, luego le reclamo, le digo ‘a ver mi amor, entiende, yo soy mexicana, o sea, yo crecí con el ‘si no te cela no te quieren’, fíngele, finge poquito’, pero no, no es celoso él”, comentó con humor.

Fuente: Tribuna