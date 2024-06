"Chamaco lacra": Paul Stanley y Martha Figueroa tiene acalorada discusión en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y también presentador de TV, Paul Stanley, recientemente acaba de dar de que hablar en Televisa, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy, este junto a su compañera de trabajo, la periodista de espectáculos y conductora, Martha Figueroa, tuvieron una muy acalorada discusión, en el que se hicieron de palabras y ella terminó llamándolo "chamaco lacra" y que iría a la cárcel.

Como sucede cada día, los presentadores del matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, realizan diferentes secciones para presentar las mejores noticias del espectáculos, y por supuesto las divertidas dinámicas en las que estos realizan juegos o abren un canal directo con el público al tomar situaciones de la vida cotidiana y dan consejos sobre el que hacer en el día a día.

Esto fue lo que precisamente pasó el pasado miércoles 12 de junio en vivo del matutino anteriormente mencionado, mientras que Stanley y Figueroa participaron en la sección de la psicóloga Gina Ibarra, dado a que estuvieron a cargo de presentar la importancia de saber que hacer cuando los hijos realizan actos incorrectos por primera vez, como el quedarse cosas que no son suyas o robos en tiendas.

Mientras que recreaban una escena de esta situación, la expresentadora de Ventaneando y Paul se fueron haciendo de palabras poco a poco, hasta que el reconocido presentador de Miembros Al Aire perdió el control y le hizo tremendo berrinche a su colega, la cual no dudo ni un momento en decirle que era un "chamaco lacra" que iba a terminar en la cárcel si es que seguía por ese camino, causando la risas de sus colegas presentes.

Esto pues el hijo de Paco Stanley y la conductora de Con Permiso no estaban peleando ni ofendiéndose en realidad, sino que estaban haciendo un pequeño sketch para explicar lo que podría llegar a pasar entre una madre y su pequeño hijo en caso de que lleguen a agarrar algo que no es suyo, para aconsejar sobre lo que no se debe de hacer y explicar un mejor ejemplo sobre que se debe de hacer de preferencia, pues son valores que se quedan para siempre.

