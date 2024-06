Chapoy la vetó: Tras despido por "ruca" y cirugías, exconductora de 'Hoy' vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien formó parte del programa Hoy y presuntamente fue despedida por "ruca", sorprendió a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en los foros de Televisa. Se trata de la guapísima presentadora Adriana Riveramelo, quien al inicio de su carrera fue reportera de TV Azteca pero supuestamente la dejaron fuera del canal por orden de Pati Chapoy.

La también periodista mexicana comenzó a trabajar en el Ajusco, a mediados de los 90's siendo reportera a Ciudad Desnuda pero se dice que la vetaron cuando se supo de su romance con Pablo Latapí, conductor que en ese momento estaba casado y era mucho mayor que ella. Adriana mencionó que fue en el programa Ventaneando donde exhibieron su tórrida relación, por lo cual de inmediato los ejecutivos le pidieron no presentarse a trabajar.

Tras el veto ocasionado por Chapoy, Riveramelo se incorporó a Televisa como reportera en la emisión Hacer y deshacer y luego en La Botana en 1997, donde finalmente fue conductora titular con Pepillo Origel. También llegó a conducir el programa Hoy de 2000 a 2002. Mientras que en 2007 se incorporó al elenco de Matutino Express, Foro TV, pero supuestamente la despidieron de un día para otro y ella cree que se debía a su edad.

Me dijeron que planeaban hacer cambios. Me dijeron que querían refrescarlo. No me dijo 'ruca' pero pues... en pocas palabras yo creo que sí por ahí iba", contó a Mara Patricia Castañeda.

Adriana Riveramelo ha sido criticada por su cambio físico

La presentadora no ha tenido un proyecto de fijo desde hace años en la televisión, pues aunque colaboró para El Heraldo TV, no duró mucho al aire. En tanto que en 2022 reapareció en el matutino Hoy, pero solo para hablar de su paso por el programa porque estaban celebrando sus 24 años al aire. No obstante, recientemente Adriana retornó a la televisora de San Ángel por todo lo alto, regresando a la conducción en el canal Unicable.

Resulta que Riveramelo se convirtió en parte del programa ¡Qué buena hora!, que conducen Michelle Vieth, Nicola Porcella, entre otros. Aunque se desconoce si la conductora se incorporará de fijo en este programa, sí apareció en un reciente episodio donde hablaron del tema 'Una mujer es la peor enemiga de otra mujer', donde también hablaron de los estereotipos y de los roles de género.

Durante esta plática/debate, el galán peruano mencionó que ella considera que tiene muy desarrollado su lado femenino. En tanto que Adriana le dijo a Nicola que le parecía un hombre muy atractivo: "Tú tienes lo tuyito... feo no eres". En tanto que él terminó admitiendo que no tiene muy buena autoestima.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable