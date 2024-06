Christian Nodal: Un ícono de la controversia, entre el amor y los problemas legales

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Christian Nodal, el cantante de regional mexicano, se ha caracterizado por su vida llena de altibajos, y cada semana parece haber una nueva historia sobre él. Desde sus romances intensos hasta sus enfrentamientos legales, el famoso no ha parado de estar en el ojo del huracán, es por eso que hoy, recordamos algunos de los momentos más controvertidos de su carrera y vida personal, desde su relación con Belinda hasta su disputa con Universal Music.

Belinda: El romance que conquistó las redes sociales

Nodal y Belinda se conocieron en una ceremonia de premios, sin embargo, su amistad se afianzó cuando coincidieron como coaches en La Voz, de TV Azteca. La química entre ambos fue innegable por lo que no tardó mucho tiempo para que se alimentaran los rumores de un romance. En agosto de 2020, Nodal oficializó su relación mediante publicaciones en Instagram, donde mostró fotografías abrazado a la española con mensajes románticos. La pareja compartió momentos bajo la lluvia, confirmando su amor en las redes sociales, aunque muchos especulaban sobre una posible estrategia de marketing.

La insistencia por ser papá y la propuesta de matrimonio

El mexicano no ocultó sus ganas de tener un hijo con Belinda, por lo que en un en vivo, se le escuchó pedirle insistentemente que tuvieran uno, por lo que ella optó por tranquilizarlo y decirle que debían hacer las cosas bien. Más adelante, en mayo de 2021, el artista le pidió matrimonio a Belinda con una propuesta que rápidamente se volvió viral. La pareja parecía destinada al compromiso, pero la felicidad no duró mucho.

El fin de una relación y los tuits de Nodal

En febrero de 2022, Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda, asegurando que se llevaban lo mejor del otro. Sin embargo, sus palabras no evitaron que los fans de la también actriz lo atacaran en las redes sociales. Posteriormente, Nodal publicó en Twitter que se sentía decepcionado y acusó a Beli de ser interesada, incluso subió chats privados en los que ella le pedía dinero para arreglarse los dientes. La controversia en redes sociales no tardó en estallar, con opiniones divididas sobre quién tenía la razón, no obstante, ella se mantuvo al margen y nunca habló mal del famoso.

Cazzu: La nueva pareja y la llegada de Inti

Seis meses después de su ruptura con Belinda, Nodal inició una relación con la trapera argentina Cazzu. En agosto de 2022, confirmaron su romance por lo que la pareja se convirtió en el centro de atención. Meses después, para ser más exactos en abril de 2023, la cantante anunció su embarazo durante un concierto, después, el 14 de septiembre de 2023 nació su hija Inti. A pesar de que muchos pensaban que Nodal había encontrado estabilidad, hace unos cuantos días, el cantante anunció su separación de Cazzu, subrayando que seguirían unidos como padres de su pequeña.

Ángela Aguilar y el nuevo capítulo controvertido

El pasado 10 de junio, la revista Hola! Lanzó una exclusiva en la que Ángela Aguilar confirmó su amorío con Nodal, pero eso no fue todo, pues también se publicaron las primeras imágenes de la pareja, las cuales inmediatamente se volvieron virales, luego, el 11 de junio, la nueva parejita demostró su amor con un beso en el Auditorio Nacional. Este anuncio desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales, incluso los fans cuestionaron la sinceridad de Ángela, recordando sus palabras de apoyo a Cazzu y su reciente actitud frente al nuevo romance.

La controversia legal con Universal Music

Mientras tanto, Nodal enfrenta problemas legales con Universal Music, que lo acusa de falsificar documentos relacionados con un contrato de 2017. De acuerdo con la nueva demanda presentada por el apoderado de Universal Music, José Ángel Echevarría Bringas, el cantante habría falsificado documentos para poder reclamar la propiedad de las canciones que interpretó en su tiempo con dicha disquera. La disputa, que comenzó hace tres años, ahora incluye la solicitud de judicializar el caso.

Las polémicas en la vida de Christian Nodal parecen no tener fin. Entre romances tumultuosos y problemas legales, sus fans esperan que el cantante pueda encontrar estabilidad y seguir adelante sin que su vida personal afecte su carrera. A pesar de las críticas y controversias, Nodal sigue siendo una figura prominente en la música regional mexicana, con una base de seguidores que, aunque divididos, permanecen leales a su música.

