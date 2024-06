Diego Boneta así responde a Mario Bezares tras decirle "muerto de hambre" por serie de Paco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de la televisión, Diego Boneta, recientemente se ha presentado en un evento público, donde se topó con la prensa y decidió dar una contundente respuesta, que dice mucho más que mil palabras, a los ataques que recibió por parte del reconocido comediante y conductor, Mario Bezares, después de que le dijera "muerto de hambre" por aceptar hacer la serie del difunto presentador, Paco Stanley.

Hace casi un mes que se estrenó la serie original de Prime Video, ¿Quién Lo Mató?, en la cual se narra todo lo referente al asesinato del famoso y cómico presentador, mostrando todos los canales de investigación que hubo, exponiendo secretos que hasta ahora se desconocían y las teorías que existen sobre el por qué lo asesinaron y quién, dado a que tras 25 años de su terrible deceso, aún se desconoce por completo.

Y aunque Bezares fue representado por el reconocido actor mexicano, Luis Gerardo Méndez, y Boneta personificó al desaparecido Jorge Gil, Mario se mostró sumamente molesto de que aceptara formar parte de esta producción, asegurando que de seguro estaba pasando hambre y por ello aceptó este papel: "Ahora, este Diego Boneta, de haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre, papá? Espérame, qué decepción, caray. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?".

Mario está en contra de la serie. TV Azteca

Tras estas declaraciones, que salieron poco después del estreno de la serie, al parecer no han afectado para nada al protagonista de Luis Miguel, La Serie, debido a que recientemente, en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, el famoso galán no quiso dar respuesta alguna sobre lo que dijo Bezares sobre él y con una sonrisa se despidió de los reporteros, dando por finalizada la entrevista, siendo contundente con su señalamiento que no pensaba caer en polémicas, ya que considera que sí es una serie que narra las cosas con la seriedad que se debe y no han mentido.

Cabe mencionar que antes de que fuera cuestionado por el esposo de Brenda Bezares, Diego se dijo sumamente feliz y orgulloso de que la serie anteriormente mencionada actualmente fuera lo más visto por Prime Video, y que además de todo se convirtiera en el proyecto más exitoso de todos los tiempos de la existencia de la mencionada plataforma, destacando que su trabajo fue honesto y buscaron cuidar cada detalle.

Fuente: Tribuna del Yaqui