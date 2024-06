'El Temach' asegura que novias de Nodal lo quieren por fama: "Lo agarran de su puerquito"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del escándalo mediático de Christian Nodal y Ángela Aguilar, son pocos los que se atreven a 'meter las manos al fuego' por ellos. La reacción general es de enojo e indignación hacia la nueva pareja, sin embargo, hay quienes nadan contra corriente y han salido a defender a los artistas, como es el caso de Aleida Núñez y, recientemente, 'El Temach'.

El influencer ya de por sí es conocido por sus opiniones controversiales en línea y para sorpresa de nadie, una vez más volvió a dar un comentario que seguro hará que ruedes los ojos al enterarte de qué fue lo que dijo. En un video que colgó en sus redes sociales, el tiktoker consideró al cantante sonorense como una víctima de todo este embrollo. ¡Sí, así como lo leíste!

Desde su perspectiva, muchas veces tachada por los usuarios de machista, el creador de contenido alegó que el problema son todas las mujeres con las que el músico se ha relacionado, quienes estarían con él por mero interés, aprovechándose del prestigio del compositor Pa Olvidarme de Ella y Se me Olvidó.

Nodal sería la víctima, a los ojos de 'El Temach'

Todas las mujeres lo buscarían en un intento por gozar del mismo privilegio y fama que ha construido Nodal en su trayectoria profesional y una vez que consiguen que el intérprete musical se enamore, entonces ellas lo agarrarían de 'su puerquito'. Pronosticó además que este patrón no se va a detener con Ángela Aguilar y que seguirá, dado que él no "tiene poder de decisión" y no sabe cuál es la verdadera cara del bando femenino.

A Nodal no lo quieren por lo que es, a él lo quieren por lo que representa, el valor simbólico, son una bola de morras viendo a ver quién es la más ching*n aprovechándose de un cabr*n y él dejándose llevar por todas".

Luis Castilleja, nombre real del youtuber, envió un consejo a Nodal, esperando que sus palabras resuenen en él. Para salir de este círculo vicioso en el que tropieza con la misma piedra, el cantante tendría que aprender a estar solo y a no dejarse llevar por las "morras". Para fortalecer su autonomía sería necesario que se dé la oportunidad de estar soltero durante un tiempo y dejar de lado a las mujeres que forman parte de la escena pública.

Es un vato que se deja llevar a donde las morras lo lleven, no tiene autonomía (...)“Cuál hubiera sido mi recomendación: un ratito de soltería, no andes con morras de la vida pública".

Asentó un comentario directo en el que sobajó a las celebridades. Declaró que si bien muchos hombres sueñan tener como novias a figuras famosas, lo cierto era que ninguna de ellas son un ejemplo de vida. Y que incluso el público debería de estar agradecido de no estar con personas así.

Cuál hubiera sido mi recomendación: un ratito de soltería, no andes con morras de la vida pública, las morras de la vida pública no son ejemplo de nada: 'Es que yo quiero una novia como Belinda', ¡no la vas a tener y da gracias que no la vas a tener".

¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con su punto de vista?

Fuente: Tribuna Sonora