"Mustia": Conductora de Televisa destruye a Ángela Aguilar y la compara con Karla Panini

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una actriz y conductora de Televisa, quien incluso ha formado parte del programa Hoy, se encuentra en el centro de la controversia debido a que recientemente hizo fuertes declaraciones en contra de Ángela Aguilar. Se trata de la venezolana Marie Claire Harp, quien se lanzó contra la hija de Pepe Aguilar por iniciar un romance con Christian Nodal y aseguró que la joven sí traicionó a Cazzu, porque la llamaba amiga.

La exprometida de José Manuel Figueroa realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y lanzó un contundente mensaje a Ángel por haber confirmado su romance a tan solo dos semanas de que el intérprete de No te contaron mal anunciara su ruptura con la madre de su hija. Harp fue muy tajante al brindar su postura sobre el noviazgo de las estrellas del regional mexicano, por lo que incluso insultó a la flamante cantante.

La venezolana reconoció que cuando salió la canción Dime cómo quieres le pareció que ella y Nodal hacían una bonita pareja, sin embargo, ahora reprueba el actuar de Ángela Aguilar. "La mujer se ponía de mustia a estarle comentando a la Cazzu, por eso es que se ganó el odio, porque si ella no le hubiera comentado ni un solo post, no le hubiera puesto fan de su relación. También el video donde la mujer dice que va a ser tía", señaló Marie Claire.

Aunque reconoció que la intérprete de Mis amigas las flores todavía era muy joven y quizá por eso actuó de esa manera, la presentadora de Bandamax la comparó con Karla Panini, quien fue acusada de traicionar a Karla Luna, casándose con su ex. "Es código de mujeres, si tú ya eres amiga de Cazzu, ¿cómo le explicas eso? Eso no se puede hacer, ahí estás mal, esos son códigos Panini y no puedes ser Panini...",

Finalmente, Marie Claire le envió un consejo a Aguilar para evitar una controversia similar: "Tiene 20 años, es una niña, por eso te digo 'no seas bruta, no hagas comentarios entonces cuando sabes que en cualquier momento ese muchacho va a ser tu marido. Usted quédese callada'", aconsejó Harp. Aunque se desconoce cuándo comenzó el romance entre Ángela y Christian, en redes se ha viralizado la teoría de que Ángela no solo traicionó a Cazzu, sino que también ha sido amiga de casi todas las exparejas de Nodal.

Ángela era amiga de las exnovias de Nodal

Fuente: Tribuna