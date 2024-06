¡No soportó! Famosa exconductora de TV Azteca renuncia a 'Sale el Sol' tras 'humillación'

Ciudad de México.- Salió a la luz que el programa Sale el Sol presentará una baja en las próximas horas ya que se rumora, una de sus conductoras habría presentado su renuncia debido a que se sintió 'humillada' por la producción. La famosa conductora es reconocida por haber formado su carrera en TV Azteca, sin embargo, desde hace unos años ha hecho trabajos en Televisa y hasta formó parte del programa Hoy.

Se trata de la también cantante Mariana Ochoa, quien es conocida por los melodramas La hija del jardinero, Top Models, Se busca un hombre y Amor sin condiciones, que se transmitieron en el Canal Azteca Uno, mientras que en la televisora de San Ángel protagonizó la serie Tic Tac Toc: El reencuentro, actuó en unitarios como Esta historia me suena y fue jueza del reality Los chiquillos de Hoy, al lado de Andrea Legarreta y Carlos Espejel.

Recientemente, la exintegrante de OV7 firmó su primer contrato con la empresa Imagen TV debido a que la invitaron a formar parte de la nueva etapa de Sale el Sol, con la cual buscan elevar los niveles de audiencia. Sin embargo, a solo semanas de sumarse al equipo, presuntamente Ochoa ya presentó su renuncia. Así lo informaron varios periodistas, quienes afirman que la famosa se molestó porque la han enviado a hacer solo reportajes en la calle.

Por ejemplo, Gil Barrera, director de TVyNovelas, reportó lo siguiente mediante sus redes sociales: "Mañana hay cambios en el matutino 'Sale el Sol' de Imagen, Mariana Ochoa cerrará su ciclo". Mientras que en el programa de Flor Rubio, Dulce y picosito, la colaboradora Analu Salazar compartió que el motivo de su salida era porque le molestó que pese a su carrera, a ella la mandaran a la calle cuando hay otras personas que bien podrían hacer este trabajo.

Yo me enteré, porque tengo mis contactos por allá y me dijeron que se va porque tienen tres talentos nuevos, que son jóvenes y en lugar de mandarlos a ellos a la calle, mandan a Mariana, a ella no le gustó y presentó su renuncia".