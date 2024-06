Padre de 'Checo' Pérez filtra noticia de Verónica Castro tras 'embrujar' a Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido político y empresario, Antonio Pérez Garibay, que es mayormente conocido por ser el padre del más famoso corredor de autos, 'El Checo' Pérez, recientemente brindó una entrevista con diferentes medios de comunicación, en donde no tuvo reparo al hablar sobre el presunto embrujo que la famosa actriz y presentadora, Verónica Castro, hizo en contra de la conductora, Yolanda Andrade, por lo que filtró una fuerte noticia al respecto.

Como se sabe, hace varios años que Yolanda y la expresentadora de Big Brother VIP, se encuentra en una serie de estira y afloja, puesto a que mientras que la conductora afirma que hace más de 20 años tuvo una relación amorosa con Verónica y hasta se casaron en secreto, Castro niega rotundamente todo lo mencionado, afirmando que Andrade estaba mintiendo y que nunca ha pasado eso de su relación y mucho menos lo de la boda.

Ahora, tras el terrible problema de salud que sufrió hace un año la querida presentadora de Montse y Joe, que hoy en día hasta le afectaría el habla, mucho se dijo sobre que la actriz de Rosa Salvaje tendría todo que ver con ellos, pues supuestamente practicaría la santería y le habría hecho un trabajo de brujería para afectara a su salud, y todo esto sería a raíz de ello. Ante este hecho, Verónica ya ha salido a tachar los reclamos de absurdos y asegurar que es falso.

Acusaron a Verónica de hacerle brujería a Yolanda. Internet

Y ahora, en medio de este drama entre las presentadoras, el padre del reconocido corredor de autos ante las cámaras de diferentes medios de comunicación, aseguró que la expresentadora de Televisa es una mujer que no conoce de rencores, afirmando que en su opinión, si pudo perdonar al 'Loco' Valdés de todo lo que le hizo, lo de Andrade no es nada: "Verónica es un mujerón, Verónica no es rencorosa, o sea, si Verónica perdonó al Loco, ya lo demás es aire".

Finamente, Antonio declaró que no creía en las habladurías sobre la brujería, afirmando que para nada era algo que haría Verónica, recalcando que es una mujer demasiado inteligente para caer en ese tipo de cosas, desestimando por completo lo que se dice, pidiendo que no se crea todo lo que se dice: "No pasa nada, mira, volvemos a lo mismo, cuando alguien se quiere colgar de ti para algo, suceden muchas cosas, yo creo que Verónica es demasiado inteligente, demasiado mujer".

Fuente: Tribuna del Yaqui