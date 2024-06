Paola Suárez termina con las dudas y revela si retiró los cargos contra su exnovio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los escándalos más fuertes en los que Paola Suárez ha estado envuelta ocurrió hace algunos meses, cuando a exactamente 24 horas de que la integrante de ‘Las Perdidas’ revelara que se había comprometido en matrimonio con su entonces novio, José de Jesús ‘N’, pero apenas unas horas después, se filtró a la prensa que la amiga de Wendy Guevara fue trasladada a un hospital a causa de una golpiza que su pareja le propinó.

Si bien, la noticia causó gran revuelo cuando salió a la luz, la realidad es que con el tiempo el tema se fue enfriando y los fans de Suárez recibieron muy pocas actualizaciones con respecto a cómo iba el proceso legal de la influencer en contra de su ahora exprometido. Las especulaciones llegaron a tal grado que las personas consideraron que Paola habría retirado los cargos en contra de José de Jesús ‘N’, pero ¿realmente ocurrió así?

Recientemente, ‘Paolita’ (como sus seguidores llaman a la influencer de manera cariñosa) rompió el silencio a través de los micrófonos del podcast de Karime Kooler, mientras que dichas declaraciones fueron retomadas por el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano. Durante la entrevista, Paola menciona que los cargos no solo continúan, sino que la investigación ha avanzado tan bien que, incluso, salieron a la luz algunos videos que podrían acelerar el proceso.

Paola contó para el mencionado show, que las especulaciones sobre la cancelación de la demanda llegaron a tal grado que incluso Wendy creyó que, en efecto, el proceso legal había sido cancelado, por lo que Suárez tuvo que hablar con su amiga y explicarle que las cosas no eran como lo estaban distribuyendo en redes sociales: “Se estuvo diciendo mucho en Internet, pero no lo hice. Hay un montón de pruebas hasta ahora, que si yo quiero acelerar el proceso él se va preso”, indicó la influencer.

Paola Suárez desmiente haber retirado los cargos contra José de Jesús 'N'

Créditos: Internet

Por otro lado, la celebridad mencionó que, además del daño físico y psicológico que se llevó durante el asalto con José de Jesús 'N', también sufrió de un robo aquel día, puesto indica que su pareja le habría quitado alrededor de 100 mil pesos. Según la famosa, ella ya ha encarado a su agresor, pero éste siempre niega haberse llevado la mencionada cantidad: “Me robó más de 100 mil pesos (…) Tuve contacto con él tres veces y le pregunté por mi dinero, y él me jura y perjura que no los agarró. Yo cuando llegué del hospital ya no estaba mi dinero”, declaró la creadora de contenido.

Fuentes: Tribuna