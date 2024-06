Tras luchar contra el cáncer de próstata, confirman la muerte de afamado actor en una granja

Comparta este artículo

Maryland, Estados Unidos.- Todo parece indicar que la muerte ha estado acechando mucho al mundo de la farándula, puesto como ya sabrás, a lo largo de estos días, en TRIBUNA te hemos estado contando sobre varias celebridades que han perecido, al igual que famosos mexicanos, tal es el caso de Pato Levy, hijo de la famosa conductora de televisión, Talina Fernández, quien pereció recién esta semana.

Cuando ni bien, la prensa de la farándula estaba asumiendo la triste tragedia, durante la jornada del pasado miércoles, 12 de junio, el medio The Hollywood Reporter informó sobre la muerte de uno de los actores más importantes de Estados Unidos, se trata de nada más y nada menos que del famoso histrión Tony Lo Bianco, quien es recordado por aparecer en dramas como The French Connection y The Seven-Ups.

De acuerdo con algunos informes, la estrella de cine, teatro y televisión perdió a la edad de los 87 años. De acuerdo con lo dicho por el afamado medio estadounidense, la encargada de confirmar la terrible premisa fue la esposa del occiso Alyse, quien contó que la celebridad habría estado luchando contra el cáncer de próstata, batalla que lamentablemente perdió, por lo que Lo Bianco vio el final de su vida en su granja de caballos, ubicada en Poolesville, Maryland.

A diferencia de otras estrellas, en el caso de Lo Bianco no hubo un comunicado en redes sociales donde sus familiares se desahogaban y contaban las grandes hazañas de su vida; sin embargo, se sabe que era recordado por su aparición en thrillers de culto, como es el caso de God Told Me To, del año 1976, así como también llegó a recibir la nominación al Tony bajo la categoría de ‘mejor actor’ por su participación en A View From The Bridge en 1983.

Tony Lo Bianco falleció de cáncer de próstata

Lo Bianco era descendientes de inmigrantes de Sicilia que arribaron a Nueva York, Estados Unidos, sitio en el que sus padres crecieron para convertirse en un taxista, mientras que su madre era una ama de casa. Además de ser actor, mostró interés por el boxeo, deporte que lo llevó a participar en los Guantes de Oro y a tomar la prueba con los Dodgers de Brooklyn en Ebbets Field; sin embargo, se decantó al final por la actuación.

