Tras rumores de quiebre, Miley Cyrus por fin rompe el silencio sobre su relación con su padre

Los Ángeles, California. - En medio de las fuertes especulaciones sobre un distanciamiento entre Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, la cantante y actriz decidió aclarar la situación. Durante una reciente entrevista en el programa de Netflix My Next Guest Needs No Introduction con David Letterman, Miley reafirmó su cariño por sus padres y abordó los rumores sobre su relación con su progenitor.

Para quien no lo sepa, los rumores sobre un posible quiebre entre Miley y Billy Ray nacieron tras el matrimonio de él con la joven cantante Firerose. De hecho, los medios especulaban que Miley no aprobaba esa relación. Además, la ausencia de una mención a su padre en el discurso de aceptación de su primer Grammy en febrero pasado avivó aún más las especulaciones.

Sin embargo, la famosa de Hannah Montana, en la reciente conversación, dejó claro que su relación con su padre sigue siendo fuerte y significativa. Asimismo, la joven expresó su gratitud y cariño hacia Billy Ray, destacando su papel crucial en su vida y carrera. “Sin mi papá, no sólo literalmente no estaría sentada en esta silla, no existiría, lo que soy como persona, no existiría. Porque mi papá, como creativo y como artista en la forma en que funciona su cerebro, siempre me ha hecho sentir más segura en mi mente porque somos muy similares en nuestras ideas”, dijo Miley.

Pero la plática no terminó ahí, pues Miley también habló con humor sobre las similitudes entre ella y su padre, bromeando sobre haber heredado su narcisismo. “También heredé el narcisismo de mi padre”, comentó en tono burlón, según indica la revista People.

Si bien Miley reafirmó su cariño por su padre, también reconoció que actualmente es más cercana a su madre, Leticia Jean Finley, conocida como Tish Cyrus. “En realidad no es sólo la cercanía. Creo que es la capacidad en la que mi madre fue criada por una familia hermosa y completamente intacta. En realidad, mi madre fue adoptada, por lo que mi madre fue elegida. Sus padres no podían tener hijos, así que la querían más que a nada en el mundo”, explicó Miley.

Miley contrastó las diferentes infancias de sus padres para resaltar por qué se siente tan cercana a su mamá. “Mi papá creció muy pobre en un pueblo muy pequeño. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven. Mi padre tuvo una infancia bastante difícil y mi infancia, en realidad, aunque complicada por mi carrera, fue privilegiada en muchos aspectos”, añadió la cantante.

La actriz expresó una profunda empatía y comprensión por la difícil infancia de su padre, lo que, según ella, influyó en el hombre que es hoy. “Tengo mucha empatía y compasión por su infancia, que obviamente se desarrolló para crear el hombre que es ahora y al que amo mucho”, comentó.

Para finalizar la emotiva entrevista, Miley enfatizó el sacrificio y el apoyo incondicional que sus padres le han dado. “Mis padres nos sirvieron y sacrificaron mucho por nosotros. Todo lo que soñamos, lo hicieron posible”, concluyó la artista.

