Tras volverse mujer y vencer el cáncer, villano de Televisa comparte desgarrador mensaje

Ciudad de México.- Después de volverse mujer y haber vencido el cáncer en dos ocasiones, el reconocido villano de Televisa y galante presentador de TV, Julián Gil, recientemente empleó sus redes sociales para demostrar el profundo dolor que siente de no estar cerca de su hijo, pero feliz de al menos poder verlo crecer a la distancia, compartiendo un desgarrador mensaje sobre su anhelo de poderse reunir tras más de cinco años separados.

Como se sabe, Gil tiene 30 años formando parte de la televisión mexicana y de la mano de la empresa San Ángel, formando parte de exitosos melodramas, tales como La Que No Podía Amar, Hasta el Fin del Mundo, y muchos éxitos más, sin embargo, su fama no solo se ha consolidado en las novelas, pues también se ha desempeñado en la conducción y el teatro, donde demostró su gran versatilidad al transformarse en mujer para la obra Divorciémonos mi Amor, donde dio vida a un travesti.

Pero, mientras que laboralmente ha tenido un gran éxito y por el momento es de los más solicitados, lamentablemente en su vida personal ha tenido varios golpes duros, como el hecho de que en noviembre del 2023, reveló en diferentes televisoras, como Sale el Sol, que se realizó estudios de rutina y en estos apareció de nuevo el cáncer de piel que padeció hace varios años atrás, siendo sometido a una cirugía ambulatoria para extirpar el tumor, que por fortuna parece estar en un punto muy tratable y nada preocupante, incluso señaló que no necesitaría quimioterapias.

Y otro lamentable golpe que la vida le ha dado al famoso actor es el no poder ver a su hijo, Matías Gil de Sousa, que tuvo al lado de la guapa actriz, Marjorie de Sousa, la cual tras haber interpuesto una demanda, hace más de cinco años, para aumentar la pensión alimenticia y conseguir impedir que el galán de melodramas viera al menor, hasta la fecha Gil no ha podido volver a reunirse con él y desde entonces ha demostrado cuanto sufre por no poder estar a su lado.

Y ahora, después de que la actriz de Amores Verdaderos compartiera a través de su cuenta de Instagram el más reciente logro del menor, Julián decidió también hacer uso de su propia cuenta para compartir las mismas fotografías con un mensaje en el que expresa lo mucho que le duele no estar con él, pero que aun así le da felicidad verlo a la distancia: "Que feliz me pone, a pesar de la distancia, ver cada logro que consigues en tu vida. Felicidades hijo. Me alegra mucho verte bien, feliz, sano y creciendo lleno de mucho amor. Espero que la vida nos junte pronto para vivir de cerca y disfrutar contigo de tu infancia".

