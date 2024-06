Acabó preso: Tras veto en Televisa, actor abandona 'Hoy' y llega a 'VLA' con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien comenzó su carrera en Televisa y luego acabó vetado por un encarcelamiento, sorprendió a todos sus seguidores debido a que este viernes 14 de mayo apareció en el programa Venga la Alegría haciendo inesperadas confesiones. Se trata del querido Kalimba, quien nuevamente tiene problemas con la justicia, ya que en la actualidad está enfrentando varios procesos legales.

El intérprete mexicano empezó su carrera artística con la televisora de San Ángel, cuando fue parte del programa infantil Chiquilladas durante su infancia, luego estuvo en La Onda Vaselina, que luego se convirtió en OV7, y también actuó en entrañables telenovelas como Carrusel de las Américas, Clase 406, Locura de amor y La fea más bella hasta que acabó vetado en el año 2015.

Presuntamente los ejecutivos de Televisa se molestaron cuando Kalimba se unió a la empresa del Ajusco para ser juez de México tiene talento. Además se dice que le cerraron las puertas luego del escándalo que provocó su encarcelamiento en Chetumal, Quintana Roo, por presunto abuso, delito del que quedó absuelto. En la actualidad, el cantante ya ha regresado al canal y hace poco estuvo de visita en el foro del programa Hoy.

Sin embargo, la mañana de este viernes 14 de junio el hermano de M'Balia Marichal dejó el Canal de Las Estrellas debido a que retornó a Azteca dando una entrevista exclusiva al matutino VLA. Tras haber sido denunciado por no pagar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, ahora el intérprete prefirió no introducirse en ese tema y prefirió hacer una reflexión, en la que aseguró que ha decidido ser un ejemplo para sus pequeños:

Cuando nacieron mis hijos descubrí que había muchas cosas que cambiar, dije 'yo no quiero que copien estas cosas de mí'", expresó.

Entre los nuevos hábitos que ha adoptado, Kalimba resaltó que solo compra ropa de segunda mano: "Ya solo compro ropa de segunda mano, es real, en mercados de pulgas, ya no voy a tiendas, te puedes vestir 'cool' sin algo totalmente nuevo, les recomiendo que busquen en tianguis". Y finalmente, el intérprete promovió la cultura de la donación: "Donen, siempre tenemos 10-5 pesos, pero si no tienes dinero, dona tiempo, o dona tu ropa, no la tires".

