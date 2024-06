Anahí exige claridad en desfalco en gira de RBD; prepara una auditoría externa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cansada de las especulaciones en su contra, Anahí ha tenido un encuentro con la prensa en el que rompió el silencio sobre los comentarios que la acusan de estar involucrada con el desfalco del que fueron víctima todos los integrantes de RBD durante su gira musical.

Reconoció que el tema financiero dio pie a muchas especulaciones que la han dejado mal parada, sin embargo, ella externó que lo único que quiere es claridad y que todas las irregularidades encuentren su lugar para que dejen de suponer un obstáculo en futuros reencuentros de la agrupación, pues según dijo, anhela que todos vuelvan a estar sobre un escenario para cantar sus canciones más famosas Ser o Parecer y Sálvame. Para lograr esto, adelantó que está preparando, por su cuenta, una auditoría a las ganancias del tour con un despacho de mucho prestigio a nivel internacional.

Al igual que todos yo también quiero claridad, yo también quiero que las cosas se pongan en orden".

Por otra parte, la cantante aseguró que no tiene nada que esconder, en relación con los supuestos lazos que tiene con Guillermo Rosas, exmánager de RBD, principal sospechoso de que los números en ganancias no cuadraran. Todo este problema tuvo su origen en una felicitación de cumpleaños que la actriz le envió a quien era su representante en el mes de mayo, algo que no le cayó muy bien ni a Dulce María, ni a Christopher Uckermann y lo demostraron al publicar unas indirectas en sus historias de Instagram en las que hacían referencia a la traición y falta de lealtad de las personas.

Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona así misma", escribió Dulce.

El respeto por ti mismo tiene que ser más fuerte que tus sentimientos", posteó Uckermann.

Anahí adelantó que ya prepara una auditoría individual

Anahí tuvo una amistad de más de 20 años con Rosas, pero a partir del fraude se habrían distanciado, de acuerdo con Manuel Velasco Cuello, esposo de la famosa. Pero esto no sería razón suficiente para que sus compañeros de banda le den el beneficio de la duda a Anahí. La única que se ha puesto en los zapatos de la intérprete de Mi Delirio es Maite Perroni, quien condenó los graves señalamientos que hacen hacia su colega y lamentó que esta disputa esté destruyendo la relación entre todos.

Es muy duro hacer ese tipo de señalamientos, creo que tenemos que respetar más, y de verdad no destruir algo que es tan bonito como lo que hemos construido en toda nuestra historia".

Finalmente, detalló que ya se encuentran en curso las auditorías del faltante de dinero. Se dice que son alrededor de 249 mil millones de pesos los que se habría robado Guillermo Rosas, motivo por el cual finalizó su relación laboral con los RBD. Cabe destacar que ya se llevó a cabo una primera revisión por el despacho de contabilidad Citrin Cooperman en Nueva York en la que se habría demostrado que no existe un desvío de recursos, según explicó el exmánager, pero se acordó realizar una segunda con otra empresa.

Sí hubo algunas cosas que tuvimos que volver a revisar y por eso se está haciendo una auditoría nuevamente, pero sí, así es, hay algunas cantidades que hay que revisar y que hay que estar muy claros de cómo se dieron las cosas", declaró Perroni.

Fuente: Tribuna Sonora