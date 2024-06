¿Ángela Aguilar, celosa? Obligaría a Christian Nodal a bloquear a guapa actriz de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa actriz de TV Azteca y presentadora conocida como 'La Bebeshita', acaba de emplear sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores el chisme de que presuntamente el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, habría tenido que ser obediente con una novia que lo obligarían a bloquearla de todos lados por unos fuertes celos, ¿acaso habla de Ángela Aguilar?

Hoy en día el nombre de los intérpretes del conocido tema, Dime Cómo Quieres, se encuentra en tendencia constante y acaparando titulares por su recién confirmada relación sentimental, que ha generado un sin fin de criticas, pues además de que Nodal tiene muy poco de haberse separado de la madre de su hija, Cazzu, la joven de la dinastía Aguilar se decía una gran amiga de la cantante argentina y se decía ser la tía de Inti.

Pero no conforme con todo el odio que les está lloviendo por esto, la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, ha tomado esta oportunidad para destapar otro 'secretito oscuro' del creador de temas como Adiós Amor, ya que asegura que este se deja mandar por sus novias y que una de las más famosas que ha tenido en los últimos tiempos lo obligó para que la borrara de sus contactos y bloqueara de redes sociales.

Según lo que dijo Daniela Alexis, nombre real de 'Bebeshita', ella sabe que el bloqueo inesperado de Nodal no nació de él, sino que se lo pidió su entonces pareja, sin embargo, no quiso revelar si esta acción fue en el último año o de mucho tiempo atrás, pero dejo entrever que podría haber sido Belinda, su exprometida, Cazzu o Ángela: "Les contaré un chisme, Nodal me bloqueo, pero no fue por él, fue por una novia. Adivinen quién, ¿Belinda?, ¿Cazzu?, ¿Ángela? En realidad nunca entendí pero cuando me bloqueo, bloqueo a varias amigas por la misma persona, ¿ya saben quién?".

Ante este hecho, cientos de los millones de seguidores en X, anteriormente conocido como Twitter, de la también actriz, esta información no es más que una manera para figurar en esta polémica, colgándose de que esos nombres son tendencia por todos lados: "Ni Tarzán se colgó tanto", "No creo que ninguna de ellas pueda sentir celos de ti", "Otra vez colgándote de una polémica, qué sorpresa jajajajaja", mientras que unos pocos afirmaron que era Belinda la causante: "¡Fue por Belinda! Era la que hacía eso, hasta Lupillo Rivera dijo que a él también le bloqueaba mujeres de Instagram".

Fuente: Tribuna del Yaqui