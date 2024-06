Ángela Aguilar no quiere saber más de críticas y bloquea los comentarios de su Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar ha sido blanco de duras críticas desde que se reveló que ella y Christian Nodal mantenían una relación amorosa, el pasado lunes, 10 de junio. Desde entonces, los mexicanos e incluso argentinos se han lanzado en contra de la princesa del regional mexicano, esto debido a que la gente considera que ella fue la tercera en discordia en el truene del amorío entre el sonorense y Cazzu, con quien el cantante concibió a su hija, Inti.

La ola de odio hacia Ángela ha llegado a tal grado en la que la gente ataca a todo lo que se parece a ella, un ejemplo de ello ocurrió hace unos días cuando una influencer, reveló que había estado recibiendo críticas y burlas en su cuenta de TikTok por su extremo parecido a la denominada princesa del regional mexicano. La joven aseguró que la gente la insultaba y luego volvían a disculparse al percatarse de que no se trataba de ella.

Es bajo este contexto que resulta comprensible (más no justificable) que las redes sociales oficiales de Ángela estén llenas de comentarios sarcásticos y en alusión de que ahora será la madrastra de Inti. Debido a ello, la celebridad decidió que era momento de desactivar la caja de comentarios con la finalidad de ya no leer todas las burlas de la gente; sin embargo, la joven de 20 años no lo hizo con publicaciones antiguas, las cuales rebosan de insultos hacia su persona.

Ángela Aguilar recibe mensajes de odio en sus redes sociales

“Cambiaron un ferrari por un mototaxi"; "La más fácilita más que aquellas muchachitas"; "Ángela Panini"; "No puedes hablar de mujeres importantes mientras le quitas el esposo a otra"; "De tía a madrastra"; "¿No te bancas los comentarios que tuviste que bloquearlos, tía Ángela?"; "¿Por esta la cambiaron?” fueron algunos de los mensajes que la gente dejó en contra de la cantante, tan solo en una de sus publicaciones, puesto las demás tienen más críticas hacia ella.

Ángela Aguilar bloquea los comentarios en su Instagram

En el caso de las redes sociales de Christian Nodal, las cosas se ven un poco distintas, puesto si bien hay varios insultos en los que acusan al cantante de ser “un poco hombre”, la realidad es que también hay una gran cantidad de comentarios en las que se muestra su apoyo hacia el cantante e incluso aseguran que se trata del nuevo “rey de la música del regional mexicano”, lo que marca un sutil contraste en cómo ha estado reaccionando la gente ante este caso.

