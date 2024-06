Argentina compara a Nodal con Cristian Castro; ambos con amoríos fugaces

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el caso Christian Nodal-Ángela Aguilar, no han parado de salir las comparaciones. En los primeros días, la cantante mexicana fue nombrada como la segunda Karla Panini y ahora es a Christian Nodal a quien señalan de guardar muchas similitudes con Cristian Castro, de hecho, los medios de comunicación hicieron de 'Mhoni Vidente' y han predicho que el sonorense está condenado a seguir los pasos del intérprete de Azul.

En el programa América TV los conductores 'se le fueron encima' al exponente del género regional mexicano al relacionarlo con Castro, cuya carrera profesional ha estado salpicada por múltiples escándalos amorosos, incluso en la actualidad. Pese a que el músico tiene 49 años, no ha logrado salir bien parado de ninguna de sus relaciones sentimentales, al varias estar empapadas de conflicto, drama e insultos.

Otro de los patrones bien asentados en los noviazgos del hijo de Verónica Castro y El Loco Valdés es la breve duración de estos; recordemos que con Ingrid Wagner duró sólo tres semanas, en tanto que el tercer y muy fugaz matrimonio con Carol Victoria Urban llegó a su fin luego de 28 días, cuando aún estaban de luna de miel.

Una situación parecida estaría sucediendo con el compositor de Pa' Olvidarme de Ella y Se me Olvidó, pues si no nos fallan los cálculos, en un periodo de tres años ya estuvo a un paso del altar con Belinda, ya tuvo una hija con Cazzu y volvió a enfrascarse en un nuevo amorío, esta vez con Ángela Aguilar. Ante este historial romántico tan acelerado, los seguidores no pueden evitarse preguntar: "¿Quién será la siguiente víctima?" y "¿Cuánto tiempo le durará el gusto a Aguilar antes de que Nodal se enamore de alguien más?"

Los que son tipo Don Juan Tenorio son así, te miran con esos ojos de...mira como la mira. Es todo un Cristian Castro", dijo un comunicador.

Nodal ha tenido relaciones intensas y 'exprés' en tres años

Toda esta polémica ha llevado a Argentina (país de origen de Cazzu) declarara persona non grata a la hija de Pepe Aguilar y a Nodal, luego de que ambos presumieran su amor, sin importar que apenas hace poco menos de un mes, él anunciara la separación oficial de 'Nena Trampa' dejándola sola y a cargo de su bebé Inti, mientras él continúa su vida sin ningún atisbo de remordimiento, ya que incluso se le captó subiendo a Aguilar al escenario en uno de sus conciertos más recientes para cantar con ella Dime como quieres y cerrar la presentación con un beso en los labios.

Fuente: Tribuna Sonora