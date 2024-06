Christian Nodal regala a Ángela Aguilar el mismo bolso que a Belinda y Cazzu; cuesta 860mp

Comparta este artículo

Machala, Ecuador.-De nueva cuenta el famoso cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ha sido expuesto y criticado en redes sociales, debido a que exhibieron que a su actual novia, la también cantante, Ángela Aguilar, le regaló un costoso bolso que de igual forma les daría a sus exparejas, la actriz Belinda y la trapera Cazzu, declarando que el valor de este accesorio está en los 860 mil pesos actualmente.

El pasado jueves 13 de junio, Nodal llegó a Ecuador, debido a que este presentó un exitoso concierto, sin embargo, al igual que en sus últimos espectáculos alrededor del mundo, no llegó solo, sino que viajó al lado de la famosa hija del cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar. Ambos jóvenes fueron captados y grabados mientras que bajaban del jet privado del sonorense y los grabaron al caminar juntos de la mano.

Ante este material visual, el reconocido expresentador de Sale el Sol y periodista de espectáculos, Álex Kaffie, quiso hacer énfasis en un detalle que notó. Según él, el bolso rosa que porta Ángela con elegancia se trata de "la marca de lujo francesa Hermès, se llama Birkin, ¡y tiene un costo de 860 mil pesos!", dejando completamente impactados a sus miles de seguidores ante el impresionante costo de este.

Sin embargo, no solo el valor del accesorio causó revuelo, pues también lo hizo hincapié en que este es un obsequió que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, le ha dado a sus dos exnovias más famosas, Belinda y Cazzu: "Belinda en la época que intercambiaba fluidos con Christian Nodal, presumió en sus historias de Instagram un suntuoso bolso Hermès. Así que no dudo que el Birkin que Ángela lleva en la mano se lo haya obsequiado el ex de la argentina Cazzu, a quien por cierto igualmente le regaló un Birkin de Hermés".

Ante este hecho, los seguidores del expresentador de Imagen TV se lanzaron en contra de ambos jóvenes, señalando que les daría vergüenza ser Ángela y presumir a Nodal como novio, otros destacaron que les alegraba que Belinda que ya no esté con él: "Yo prefiero andar con una bolsa de yute que con Nodal", "Qué bueno que Belinda se separó de este vato", "Pobre chica por eso se anda quemando", y "No creo, ella tiene suficiente dinero para comprar esa y muchas más bolsos".

Exponen costoso regalo que Nodal le da a todas sus novias. Instagram @kaffievillano

Fuente: Tribuna del Yaqui