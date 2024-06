Desde prisión, Alfredo Adame brinda sus primeras declaraciones tras su arresto, ¿qué pasó?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y polémico actor, Alfredo Adame, acaba de ser puesto en libertad tras haber sido detenido por autoridades mexicanas, por lo cual desde las afueras de la prisión, este concedió una entrevista a varios medios de comunicación, a los que brindó sus primeras declaraciones sobre su estadía al interior y qué fue lo qué pasó para que haya sido arrestado por agresión verbal en contra de Gustavo Adolfo Infante.

Fue la mañana de este viernes 14 de junio cuando Adame empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que confirmó que había sido arrestado e iba camino a al Centro de Sanciones Administrativa y de Integración Social, pues lo acusaban de agresión por haberle "mentado la madre" a un reconocido periodista, al que no nombró, pero se sabe que se trata del presentador de Sale el Sol, señalando que solamente serían seis horas tras las rejas.

Y ahora, después de cumplir su condena, el exactor de Televisa hace unos minutos que se topó con la prensa cuando estaba siendo liberado, y sin problemas se detuvo a hablar con los medios de comunicación, explicando que su arresto fue por una demanda que tiene por daño moral, así que por medida cautelares debería de mantenerse alejado de él y una mujer, además de que no podía hablar de ellos, pero en una entrevista le hicieron una pregunta directamente sobre el presentador, dijo que se fuera a ya sabía donde, y que por eso fue "de chillón".

Según el exparticipante de La Casa de los Famosos, Infante fue con sus abogados para exigirle a la juez que le dieran 36 horas de prisión, pero que al final solo decidieron darle seis en 'El Torito' por infringir la orden de restricción. Al ser cuestionado directamente sobre si era por Gustavo Adolfo, mencionó que no podía mencionarlo o volvería a ir de chillón, aclaró que no le tiene miedo, ni respeto ni nada, pero por esa medida cautelar no puede mencionarlo y si lo hace se meterá en otro problema.

Finalmente declaró que su equipo legal ya metió un amparo en contra del presentador de De Primera Mano, que ya se encuentra en revisión, en el que lo señalan por falsedad de testimonio y difamación, asegurando que él jamás hizo mención alguna de ninguna mujer y dijeron bastante mentiras, destacando que si la revisión sale a favor de él, las cosas se pondrán muy duras para infante, pero si esta sale en su contra no pasa nada y se sigue con la orden como hasta ahora.

Con respecto a su experiencia de seis horas dentro de la cárcel, el exparticipante de Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, mencionó que no tiene nada malo que decir y hasta aseguró que todos adentro le dieron un trato espectacular, que todos eran sus fans, y lo recibieron como si fuera amigo de toda la vida, desde los oficiales hasta los reclusos, por lo que todo marchó con tranquilidad y mató el tiempo en una charla de alcohólicos anónimos.

Fuente: Tribuna del Yaqui