Encarcelan a Alfredo Adame: El actor de Televisa en VIDEO confirma detención por agresión

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico presentador, Alfredo Adame, hace poco que fue encarcelado por la autoridades mexicanas, y ha sido el mismo actor de Televisa el que ha confirmado la detención, y hasta compartió un video para mostrar como va a la cárcel, señalando además que esta decisión la ha tomado una jueza bajo los cargos de haber agredido verbalmente a periodista.

El reconocido expresentador de Hoy, conocido por ser uno de los famosos más polémicos de México, provocó todo tipo de reacciones en redes sociales tras anunciar que ingresaría a la cárcel por agredir verbalmente a un periodista. A través de su perfil de Instagram, el autonombrado 'Golden Boy' informó la mañana de este viernes 14 de junio que se encontraba en camino al Centro de Sanciones Administrativa y de Integración Social conocido como 'El Torito' para cumplir con una sanción que le impusieron las autoridades.

Fue entre risas que el exparticipante de La Casa de los Famosos se grabó informando a sus miles de seguidores lo que estaba pasando, señalando que fue una jueza la que ordenó su detención por agredir verbalmente a un periodista: "No me lo van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado 'El Torito' aquí en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto".

Alfredo Adame es encarcelado. Instagram @goldenboy

Debido a que el exparticipante de Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí! se mostró despreocupado y sumamente risueño durante la grabación, además de aclarar que será más tarde cuando se vuelvan a tener noticias suyas, las reacciones no se hicieron esperar, y recibió comentarios que van desde: "Cuando sea grande quiero ser como usted", "Adame no te metas en líos que PR te quiere ver", "Ya no dejan entonces mentar madres a gusto?", a/y "Ya no puede defenderse uno de la gentuza porque luego luego se ofenden que sea leve".

Alfredo Adame recuperará su libertad a las 13:00 horas de este viernes 14 de junio y se espera que en cuanto salga de su cautiverio pueda ofrecer más información de esta situación legal que lo llevó a prisión de forma temporal, aunque ya trascendió que el periodista implicado en este pleito sería el titular del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante, con el cual lleva años de pleito entre dimes y diretes, incluso con orden de restricción.

Fuente: Tribuna del Yaqui