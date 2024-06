"Mi cuerpo se cansa": Kate Middleton da dura noticia y revela si se retira de la Realeza

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La querida royal británica, Kate Middleton, en medio de los rumores de que su estado de salud es delicado y se encuentra en peligro, empleó sus redes sociales para reaparecer, dando una dura noticia con respecto a como es lucha en contra del cáncer, además de terminar con los dimes y diretes, revelando si se retira de la Realeza a causa de esto. De igual forma se sinceró con respecto a que su "cuerpo se cansa" con el tratamiento.

Fue a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, que Kate compartió una fotografía en la que se le puede ver en un hermoso paisaje del Reino Unido, rodeada de árboles y naturaleza, mientras que viste de manera semi formal viendo hacía el cielo. Su mensaje lo quiso comenzar agradeciendo por todos los "mensajes amables de apoyo y aliento" que han recibido desde que confesó su diagnostico, asegurando que han significado mucho para ella y el Príncipe William en estos meses que han sido tan difíciles para ellos.

Ante este hecho, la Princesa de Gales quiso hacer saber que va progresando bien, que todo va conforme a lo planeado, pero que "cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando", señalando que cuando su cuerpo se cansa, obedece y se queda recostada, pero cuando se siente bien busca dedicarle su tiempo a sus tres hijos y otras actividades que la hacen sentir bien y hasta trabajar un poco.

Kate con su familia en Trooping the Colour 2023. Internet

Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa", expresó Kate.

De igual forma, quiso dejar en claro que no dejará sus funciones de la Corona, y va a asistir al festejo al Rey Carlos III para su cumpleaños, que es conocido como Trooping The Colour: "Estoy deseando asistir al Desfile de Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro".

Finalmente, la nuera de la difunta Lady Di se sinceró con sus emociones tan complejas con esta situación, declarando que aún trata de encontrar fuerza y paciendo: "Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre. Tomando cada día como viene, escuchando a mi cuerpo, y permitiéndome tomar este tiempo tan necesario para sanar", por lo que agradece a sus seguidores todo lo que los han apoyado: "Muchas gracias por vuestra continua comprensión, y a todos vosotros que habéis compartido vuestras historias conmigo tan valientemente".

