Paran concierto de Christian Nodal por amenaza de bomba; esto dice el cantante del atentado

Comparta este artículo

Machala, Ecuador.- El famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, tuvo contratiempos inesperado en su pasada presentación en Ecuador, pues las autoridades locales tuvieron que parar el concierto del joven sonorense, debido a que se alertó de una amenaza de bomba en el recinto, y ahora, tras pasar el peligro y una amena noche, el cantante esto dice del atentado, ¿fue en su contra?

Luego de que Nodal arribó a Ecuador para brindar el concierto que tenía programado en la provincia de El Oro, como parte de la celebración por los 200 años de la canonización de Machala, una presunta amenaza de bomba casi provoca la cancelación de su show. Una alarmante llamada sobre un supuesto artefacto explosivo causó pánico entre el público durante la presentación de la cantante Katty Barrero, minutos antes del concierto de Nodal, por lo que la Policía Nacional de Ecuador se movilizó al recinto para investigar la situación.

Tras una interrupción de aproximadamente una hora, las autoridades deliberaron que se trató de una falsa alarma, pues solo se encontró un cartucho de dinamita en el lugar, pero no se confirmó que contuviera un dispositivo explosivo. A pesar del susto inicial, el festival continuó su curso y el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos subió al escenario antes de las 21:30 horas para deleitar a sus fans con su música, complaciendo con gran parte de las peticiones.

Tras terminar su presentación e informarse de lo ocurrido, el cantautor mexicano hizo uso de sus redes sociales para revelar que ni siquiera se enteró del incidente y bromeó asegurando que la única "bomba" en el lugar era él, refiriéndose a su éxito y popularidad. Este hecho ocurrió en medio de una jornada violenta en Ecuador, y algunos sugieren que pudo tratarse un intento de sabotaje hacia la gira de Nodal por Latinoamérica.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha detenido ni se tiene a ningún sospechoso con respecto a esta alerta que paralizó el concierto, por lo que la teoría sobre un presunto sabotaje a la gira del nuevo novio de la famosa cantante, Ángela Aguilar, no puede ser comprobado y no es más que una teoría, que se espera no sea el caso y se pueda dar con quién cometió este acto, logrando atemorizar a las autoridades y presentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui