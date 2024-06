Tunden a exconductor de 'Hoy' por asegurar que se le quitó lo gay: "Ni que fuera gripe"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida celebridad de Televisa, que ha trabajado con las más grandes estrellas de la televisión y hasta ha hecho algunas telenovelas, fue destrozado por sus excompañeros del programa Hoy luego de que saliera a asegurar que dejó de ser gay luego de introducirse en el cristianismo. Se trata del carismático diseñador Mitzy, quien ha sido parte de grandes proyectos de San Ángel a través de la moda y también como actor.

Durante la más reciente transmisión del programa Hoy, el elenco presentó una entrevista con el gran examigo de Verónica Castro donde nuevamente declaró que su homosexualidad prácticamente desapareció cuando se acercó a Dios. "Hoy estoy dedicado a la congregación, a predicar el evangelio, me volví cristiano, dejé todo. Si lo quieren creer que bueno, si no, no es problema mío", expresó el conocido modista.

Jorge García Cárdenas, nombre de pila del diseñador, también respondió a todas las críticas y burlas que le han hecho a raíz de estas controversiales declaraciones y recordó que la misma Carmen Salinas no juzgó: "La gente se burla, se ríen, piensan que me ofenden, pero no. Si Carmen Salinas que era mi amiga, me dijo ‘ay mijito si no es gripa para que’ y se burlaba, pero hoy soy feliz", mencionó ante las cámaras del programa Hoy, donde él trabajó conduciendo su propia sección.

Mitzy afirma que dejó de ser gay gracias al cristianismo

Después de ver esta entrevista, Shanik Berman mencionó que Mitzy le había contado que le hicieron un "exorcismo" para quitarle lo gay, pero sus compañeros reporteros y Andrea Escalona se le fueron encima: "Pero a él le hicieron un exorcismo. Él me dijo que porque sentía que tenía y entonces le sacaron el demonio de adentro y él ya no es gay", expuso la periodista y Sebastián Reséndiz añadió: "Yo te quiero mucho, pero estás diciendo puras tonterías".

Además, el reportero del matutino señaló que Mitzy era una persona ignorante: "A la ignorancia como la del señor Mitzy, que a todo mundo nos cae bien, pero es una persona ignorante en el tema se combate con la información. No tiene nada que ver lo que tu creas, lo que profeses, con tu preferencia sexual". Sin embargo, Shanik seguía insistiendo en que el diseñador fue a la iglesia para "que le sacaran el demonio" y así dejó de ser gay.

Sebas saltó de inmediato y le recordó a su compañera que ser homosexual no es ninguna perversión ni nada similar, en tanto que Jonathan Barajas recordó que este tipo de comentarios solo "fomentan el odio, la homofobia y la desinformación". Andrea Escalona también entró al debate y mencionó que le parece lamentable que en pleno 2024 se siga teniendo ese pensamiento.

Fuente: Tribuna