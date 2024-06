Arrancaron sus braquets: Paola Durante revela infierno en prisión por 'matar' a Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exedecán mexicana, Paola Durante, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en donde quiso aclarar muchas cosas de todo lo que ha vuelto a resurgir tras el estreno de la nueva serie sobre el atentado en contra del difunto comediante y presentador, Paco Stanley, entre ellos hablar del infierno que pasó en prisión tras las acusaciones de matar al conductor, como la ocasión en la que le arrancaron sus braquets.

Hace 25 años años, el 7 de junio de 1999, desgraciadamente el padre del reconocido actor y también cómico presentador, Paul Stanley, fue asesinado por un par de hombres armados que balearon su camioneta después de que salió de comer del restaurante El Charco de las Ranas. Lamentablemente, este cruel asesinato aún no tiene respuestas claras, pues se desconoce por completo quién fue y el por qué sucedió, simplemente existen hipótesis sin aclarar.

Una de estas hipótesis, y la más sonada, es que Paola junto a Mario Bezares, habrían confabulado con el crimen organizado para facilitar el trabajo y que acabaran con la vida de Stanley, por lo que ambos fueron encarcelados por más de un año, el tiempo que tardó su investigación, de la cual ambos salieron absueltos de todo cargo ante la falta de pruebas. Para muchos, la mayoría de los datos han sido públicos al tratarse de una de las celebridades más influyentes y famosas de aquella época, lo fuerte del caso al ser un asesinato en pleno día y a mano armada, sin embargo, hay muchas cosas que no salieron a la luz.

Es precisamente estos secretos bien guardado a lo largo de más de dos décadas, en Prime Video, decidieron lanzarlos en su serie, ¿Quién Lo Mató?, y en los últimos capítulos expusieron lo que presuntamente se desconoce de lo que Paola atravesó en prisión, exponiendo las presuntas golpizas que recibió, las amenazas, los abusos de poder y como es que logró que una de las reclusas más importantes y temidas la acogiera bajo su ala y la protegiera para que todo ese sufrimiento se detuviera.

Por eso, en vivo del matutino de Imagen TV, Durante quiso dejar en claro que sí, que en efecto hubo muchas cosas que mostró la serie que el público desconocía, pero que también hay cosas que no son como la pintan, destacando que a ella la pusieron "muy boba", señalando que entiende que por su inocencia pudo verse así, pero que no fue así. De igual forma, quiso recalcar que las escenas de la prisión no fueron de la misma manera, que sí hubo cosas que pasaron, pero otras que no.

Una de las situaciones que quiso recalcar, fue que sí la amenazaron mucho y verbalmente hubo muchas agresiones ya que incluso en la cárcel, Stanley era querido, pero que en realidad por fortuna no fue así, aunque sí sufrió mucho, recordando que al llegar le arrancaron los braquets, que fue doloroso y no sabe si fue una dentista, ya que no la llevaron a un consultorio, sino que fue dentro de la prisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui