¿Gustavo Adolfo Infante corrió a Mariana Ochoa de 'Sale el Sol'? Así le reclamó ella en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana el público de Sale el Sol se llevó una tremenda sorpresa debido a que a solo un mes de que se implementaran fuertes cambios en el programa, hubo una nueva modificación y es que Mariana Ochoa dejó el elenco. Tras confirmarse esta noticia, ha comenzado a difundirse que la exintegrante de OV7 habría sido despedida del proyecto por orden del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Como se recordará, la exprotagonista de TV Azteca comenzó a trabajar en el matutino de Imagen TV semanas atrás cuando los ejecutivos del canal decidieron darle un giro al proyecto, en un intento por elevar el rating. Sin embargo, la mañana de ayer viernes 14 de junio sorpresivamente Mariana informó que estaba a punto de cerrar su participación en el proyecto y argumentó que esto se debía a que quería regresar a la música.

La intérprete mexicana mencionó que buscaría ser solista y que comenzaría una gira, por lo que en su última aparición como conductora de Sale el Sol mostró un adelanto de lo que sería su nueva etapa. "Se queda un pedacito de mi corazón con esta famiila de 'Sale el Sol', los quiero", declaró Mariana ante las cámaras de Imagen. para despedirse

Aunque fue la propia Ochoa quien informó de su salida de Sale el Sol, a través de las redes sociales ya han comenzado especular a qué se debe su repentina renuncia y muchos están señalando al periodista Gustavo Adolfo Infante. La cuenta de X La tía Sandra revivió un video donde se puede ver el supuesto desencuentro que tuvo la cantante con el ahora directivo de Imagen TV semanas atrás.

Resulta que en la grabación se aprecia cuando Mariana está realizando una transmisión desde la calle y de pronto pide que pasen la cámara a Gustavo Adolfo para echarle en cara que ella esté haciendo reportajes mientras él está en el foro: "Me han estado llegando mensajes a mis redes que ‘¿por qué no he regresado al foro?’ y casualmente desde que tú regresaste al foro yo he estado con salidas todos los días, ¿te hice algo mi Gus? ¿Me estás castigando?".

Mientras que Adolfo respondió de la siguiente manera: "La verdad sí, el otro día te me quedaste viendo feo… claro que no, ¿yo qué? Yo te mando un beso". A pesar de que al parecer se trató de una simple broma y sarcasmo entre los conductores, en las redes sociales no han dejado de decir que Infante mandó despedir a Mariana por este reclamo. ¿Crees que Gustavo sea culpable de este cambio en Sale el Sol?

Fuente: Tribuna