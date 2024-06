¿Por caso de Paco Stanley? Paola Durante confiesa a 'Ventaneando' que vuelve a la cárcel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exedecán de Televisa, Paola Durante, recientemente llegó a los foros de TV Azteca para brindar una entrevista en exclusiva para Ventaneando, a los cuales les confesó que volverá a la cárcel, a más de dos décadas de haber sido juzgada injustamente de asesinato y liberada ante las faltas de pruebas en su contra, ¿será algo que tiene que ver con el caso de Paco Stanley?

Para nadie es secreto que pocos meses después del cruel asesinato del presentador de Pácatelas a las afueras del restaurando El Charco de las Ranas, se dijo que Paola junto a Mario Bezares, habrían confabulado con el crimen organizado para facilitar el trabajo y que acabaran con la vida de Stanley, por lo que ambos fueron encarcelados por más de un año, siendo liberados y absueltos de los cargos debido a la falta de pruebas de su culpa.

Y ahora, tras 25 años de este cruel crimen y de que ella tenga 23 años libre, en una entrevista para el vespertino de Pati Chapoy, confirmó que tras la serie ¿Quién Lo Mató?, que sacó Prime Video hace un mes, va a volver a prisión, pero no como reclusa, sino con un proyecto social al que llamará La Verdad Durante el Silencio, el cual es uno con el que dará varias conferencias en instituciones de justicia, para hace inspirar y enviar un mensaje de esperanza a las mujeres que se encuentran juzgadas injustamente como ella y a las que tienen condena.

Según lo dicho por la colega del padre de Paul Stanley, su intención es que vean que hay más camino, que no teman a alzar las voz a las injusticias y exponer el mal gobierno, el juzgarnos por cualquier cosa", y que se aclare bien como es que pasaron todas las cosas que las llevaron tras las rejas, que vean que entró, salió, se cayó, pero se levantó: "Podré decir 'Sal de esa oscuridad. No te quedes en esa oscuridad. No te quedes sola. Alza la voz y libérate', porque de verdad yo ahorita…como que volví a nacer. Todo está cambiando para bien".

Finalmente, Paola quiso dejar en claro que ella quiere ser un punto de referencia en que a veces en verdad la persona que está siendo juzgada no es culpable y puede haber mucho detrás, queriendo crear conciencia de la importancia de decir solamente la verdad: "Quiero ir y hacerles ver a ellas que tal vez uno se equivoca y uno comete un error, porque muchas mujeres están por un hombre. Entonces sí quiero ir a decirles: 'A ver, ya están aquí. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Pónganse pilas. Prepárense, porque sí hay vida después'".

A todas nos da miedo salir, porque decimos: 'Bueno, nos van a juzgar, no va a haber trabajo'. Así me pasó, a mí, me dio mucho miedo…Tomé terapia, estoy tomando medicamento todavía", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui