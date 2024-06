¿Renuncia a Televisa? Esposa de Paul Stanley hace dolorosa confesión tras traición de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora, Joely Bernat, que resulta ser la esposa del actor y también conductor, Paul Stanley, hace poco que fue interceptada por la prensa y le cuestionaron sobre sus sentimientos por la presencia de Mario Bezares en el programa Hoy hace un par de días, que fue señalado como una traición, esta quiso mantener cosas en privado, pero sí hizo una dolorosa confesión al respecto, ¿acaso su esposo renunciara a Televisa?

El pasado martes 11 de junio en el matutino de la empresa San Ángel, Bezares estuvo presente para hablar sobre su confirmada participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ocasionando que a la producción y altos mandos le llovieran un sin fin de críticas, acusándolos de haber traicionado a Paul, pues no es secreto para nadie que Mario pasó más de un año en prisión acusado del asesinato de Paco Stanley, padre del presentador, además de que lo engañó en su juventud y le dolió tanto que ahora no puede ni verlo.

Ante este hecho, el presentador de Miembros Al Aire no ha hablado al respecto y ha buscado salir del radar público, evitando a la prensa para no responder nada al respecto, sin embargo, su esposa y futura madre de su primera hija, sí fue captada y detenida por la prensa a las afueras de Televisa para hablar con respecto a este tema, cuestionándole sobre cómo tomó Paul que Mario fuera invitado al programa del que ha formado parte más de 10 años.

La exedecán de Me Caigo de Risa con una gran amabilidad y buscando conservar la calma, señaló que era un tema del que ella prefería no hablar y no quiere tocar, confesando que lastimosamente para su esposo es algo que aún duele y que es delicado de tratar, por lo que señaló que no iba a darle cuerda: "¿Te digo algo? No me gusta comentar mucho del tema porque sé lo delicado y doloroso que es para él, prefiero no comentar sobre eso".

Una vez que puso un alto al tema de Stanley, la también presentadora del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, mencionó que están enfocados 100 por ciento en recibir a su primera hija, que ha sido un tema que los tiene algo tensos, pues es la primera vez que recibirán a un hijo y desean solo lo mejor: "Lo que sí te puedo decir es que estamos muy tensos sobre que vamos a ser papás. (Eso es lo más importante). Hay que mantener a cabeza en alto, ser positivos en la vida y bueno, son cosas que pasaron hace años. Esta bendición viene a traer mucha alegría".

Fuente: Tribuna del Yaqui