Tras divorcio y dejar TV Azteca, conductora de 'Hoy' hace inesperada confesión en Televisa

Ciudad de México.- Una famosa conductora, que durante años formó parte del talento de TV Azteca, se apoderó de la atención de la prensa luego de confirmar su noviazgo con el viudo de una querida protagonista de telenovelas. A más de 1 año de relación, ahora la presentadora del programa Hoy platicó con la prensa a las afueras de Televisa y detalló si piensa dar un paso más con su novio, ahora que llevan tanto tiempo juntos.

Se trata de la querida Luz Blanchet, quien confesó cómo se siente con su romance con Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, que ya superó el primer año y 2 meses. La exconductora de programas del Ajusco como Cada mañana, Gente con chispa, Con sello de mujer y Poker de reinas le dijo a los reporteros que aunque es muy feliz con el empresario, tiene un poderoso motivo por el que no vivirá con él en un mismo hogar.

Tras deshacerse en halagos para su pareja, Luz reveló a la prensa que la captó a las afueras de Televisa San Ángel, que tiene un motivo familiar muy importante que le impide dar un paso más en su relación con Lazo. "Con él estoy feliz de la vida, ya cumplimos el año en abril pasado, y la verdad es que más contenta no puedo estar, o sea, es un súper hombre, súper pareja, me da paz, pero me da alegría, pero me da energía, la pasamos la verdad muy bien", expresó sobre su pareja.

Luz Blanchet tiene una relación con Lorenzo Lazo

Posteriormente, los reporteros mencionaron la posibilidad de vivir juntos, a lo que Blanchet aclaró:

“Fíjate que yo desde un principio he dicho que no, no está en mis planes, mis hijos todavía están chicos, viven conmigo y sobre todo tengo a mi hija Aitana, que tiene necesidades especiales (…) todo pinta a que va a seguir viviendo conmigo siempre, entonces como que mi realidad es diferente a las de la mayoría”.

No obstante, Luz vaciló con su tajante decisión y se dijo dispuesta a revalorar su idea en caso de ser necesario. “Pero pues dicen que por la boca muere el pez, no quiero estar el día de mañana diciendo ‘tú dijiste’”, añadió con una sonrisa.

Al ser cuestionada sobre si cree en el concepto de novios eternos, la conductora comentó:

“Sí, está padrísimo, la verdad es que sí (…) es muy a gusto, porque cuando te vuelves a ver, te ves como cuando salías con el novio así de ‘¡ya lo voy a ver!’, por ejemplo, hoy lo voy a ver, y es una emoción de verte un tienes un montón de cosas que platicar, no tienes la plática cotidiana, que también se vale eh”.

Finalmente, Luz Blanchet dijo sentirse encantada con la relación que mantiene actualmente con Lorenzo, sobre todo porque es un hombre muy atento y cariñoso con ella. “No ha habido mes que no tenga un detalle conmigo, o sea, por ejemplo, antier cumplimos un año dos meses y me llegó con 14 orquídeas”, contó al respecto.

Fuente: Tribuna